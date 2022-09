Poslanka SDS kolegom iz Levice: Predlagam, da se po seji sprehodite z menoj ...

Poslanca Dejan Kaloh (SDS) in Jožef Horvat (NSi) sta razkrila, da sta bila v sredo po seji deležna številnih žaljivk in groženj. Med hojo od državnega zbora do garažne hiše naj bi ju namreč verbalno napadla dva moška. Horvat je po dogodku pozval državni zbor in policijo, naj poslancem zagotovijo varen prehod od stavbe državnega zbora do parkirne hiše.

Po omenjenem incidentu so na plano znova prišli pozivi po izgradnji podzemnega predora, ki bi povezoval stavbo državnega zbora s parkirno hišo na Šubičevi. Portal Necenzurirano.si je poročal, da je nekdanja vlada Janeza Janše »v veliki tajnosti načrtovala gradnjo podzemnega predora pod Šubičevo ulico v Ljubljani, ki bi poslancem državnega zbora in članom vlade omogočal, da se v "posebej zaostrenih varnostnih razmerah", kot so množični protesti, umaknejo na varno.«

Levica o tajnem predoru, poslanka SDS pa: »Vam se rola«

Kmalu se je oglasila stranka Levica, v kateri pravijo, da se bo priprava projekta pod to vlado nemudoma zaustavila. »Izkazalo se je, da sta Aleš Hojs in njegovo ministrstvo za prejšnjo vlado pripravljala projekt tajnega predora za beg pred ljudstvom, ki bi povezoval stavbo parlamenta z garažno hišo pod Trgom republike,« so med drugim zapisali na twitterju.

Levici je odgovorila tudi Jelka Godec (SDS). »Vam se rola. Projekt povezave garažne hiše s stavbo DZ je že dolgo v načrtih z namenom varnosti poslancev, zaposlenih v @Drzavnizbornin obiskovalcev DZ. Normalno v vseh EU državah. Vam pa predlagam, da se po seji DZ sprehodite z mano do garaže in doživite “špalir” z žaljivkami,« je zapisala na Twitterju.