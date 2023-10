Poslanec Robertu Golobu očital prevaro. Tako se je odzval premier

V državnem zboru so danes zastavljali vprašanja (tudi) predsedniku vlade Robertu Golobu. Med tistimi, ki je zastavil vprašanje, je tudi poslanec NSi Janez Cigler Kralj, nekdanji minister iz vlade Janeza Janše. Njegovo vprašanje je bilo povezano s slovenskim javnim zdravstvom, vladi pa je tudi očital prevaro s spreminjanjem prostovoljnega zdravstvenega prispevka v obveznega. Opomnil je, da je državna zdravstvena zavarovalnica že napovedala, da bo treba zavarovanje podražiti za kar deset evrov.

Ekipa ni dosegla pričakovanj, zato so jo zamenjali

Predsednik vlade je na začetku stopil v bran novi ministrici Valentini Prevolnik Rupel in je poslancu NSi dejal: »Verjetno pričakujete rezultate od petka do ponedeljka?« Dejal je, da bodo za uresničitev svojega programa potrebovali dva mandata in dodal, da prejšnja ekipa pod vodstvom Danijela Bešiča Loredana ni upravičila pričakovanj, zato so jo zamenjali. »Vsaj kakšen mesec ali dva bo treba počakati na rezultat,« je dejal.

Varčujemo ali ne?

V odgovoru je izpostavil, da so prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje prenesli iz zasebnih na državno zavarovalnico zato, da se zmanjšajo obremenitve. Poudaril je, da je bil prvi ukrep zamrznitev cen pri 36 evrih, opominja pa, da je že junija ena od zavarovalnic, tista, ki je napovedala najnižjo podražitev, napovedala deset evrov višjo premijo, kar da pomeni, da državljani zaradi njihove odločitve danes že varčujejo.

Zakaj strašijo ljudi, vedo le oni

Ne glede na besede državne zavarovalnice o luknji in potrebi po desetevrski podražitvi na zavarovanca je dejal, da so sredstva v proračunu za to zagotovljena, tudi za leto 2024. »Zakaj danes zdravstvena blagajna iz tega dela medijsko zgodbo, zakaj straši ljudi, da bo treba dvigniti ceno, je znano samo njim. Ker je ta strošek v breme proračuna in tudi pokrit,« je jasen Golob.

Cigler Kralj z odgovorom ni bil zadovoljen: »To, kar ste mi odgovarjali, je prazno.« Golobu je vrnil, da se je mandat ministrice res začel v petek, a da mandat vlade traja že od junija 2022 in da zato ne razume njegovega napada, pa čeprav je napad najboljša obramba, je dejal.