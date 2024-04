Pomladanska Katarina Čas: V naravo po navdih (Suzy)

Rožice za rožico bi bil lahko naslov te fotografije. Katarina Čas obožuje naravo, saj dobro pozna njeno moč. Vsak letni čas skriva nekaj edinstvenega, vendar pomladansko prebujanje nosi najgloblje sporočilo. Ujela je tople aprilske sončne žarke in nabrala cvetoče bilke, da si z njimi okrasi dom.

To jo pomirja in ji daje navdih. Naporni snemalni urnik zahteva veliko energije in osredotočenosti, zato so sprehodi med travniki odlična priložnost za sprostitev ter odmik od kamer in ponorelega sveta.

Vse, kar cvetoča priroda ponuja, tako izkoristi za pobeg in iskanje notranjega miru. Pred njo so naporni projekti, ki se jih neznansko veseli, saj obožuje svoje delo. Še lažje se mu posveča, ker se lahko nanje dobro pripravi v objemu narave.