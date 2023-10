Valentina Prevolnik Rupel postala nova ministrica za zdravje, za Goloba najboljša izbira

DZ je z 48 glasovi za in 17 proti Valentino Prevolnik Rupel na popoldanski izredni seji imenoval za ministrico za zdravje. Na tej funkciji bo nasledila Danijela Bešiča Loredana, ki je julija odstopil.

Nova ministrica si je med prioritetami izbrala dostopnost, kakovost, neopredeljene in košarico pravic. Ministrica je pred poslanci že prisegla.

V nagovoru se je poslancem zahvalila za izkazano zaupanje in dejala, da funkcijo prevzema z veliko mero odgovornosti in zavedanjem, kako pomembna naloga je pred njo. »Obljubljam, da bom z znanjem in srčnostjo pripravljala in predlagala rešitve, ki bodo vodile do dostopnega in kakovostnega javnega zdravstvenega sistema,« je povedala. Ob tem verjame, da ji bodo na tej poti pomagali tudi poslanci.

Za so glasovali v koalicijskih Svobodi, SD in Levici, proti pa v opozicijskih SDS in NSi.

Za Goloba najboljša izbira

Valentina Prevolnik Rupel je najboljša izbira za ministrico za zdravje, saj ima v tem trenutku najboljši uvid v sistemske izzive zdravstvenega sistema Slovenije, je danes poudaril predsednik vlade Robert Golob.

Koalicijski poslanci so v razpravi poudarili, da je zdravstvena reforma še vedno prioriteta vlade. Poslanci opozicije pa so predvsem opozarjali na neizpolnjene obljube vlade. Opozorili so tudi, da Prevolnik Rupel na predstavitvi pred matičnim odborom ni predstavila konkretnih ukrepov za izboljšanje zdravstvenega sistema. Strinjali pa so se, da je odločitev Prevolnik Rupel za kandidaturo pogumna odločitev in ji zato čestitali.

Ministrstvo bo tako po treh mesecih, ko je resor začasno vodil premier Golob, dobilo vodstvo s polnim mandatom.

Pred opravljanjem funkcije državne sekretarke je delovala kot raziskovalka in znanstvena svetnica na Inštitutu za ekonomska raziskovanja v Ljubljani, kjer se je ukvarjala s področjem zdravstva in dolgotrajne oskrbe.

V zadnjih letih se ukvarja predvsem s področjem merjenja izidov zdravljenja in definiranjem kazalnikov kakovosti ter na vrednosti temelječi zdravstveni obravnavi, njeno širše področje delovanja pa je financiranje zdravstvenega varstva in zdravstveno zavarovanje ter vrednotenje zdravstvenih tehnologij.