Koliko boste plačevali zdravstveno zavarovanje po novem? Najnižji prispevek 15 evrov, najvišji pa ...

Dobra novica je ta: če zaslužite povprečno plačo ali manj, boste po predlogu plačali največ takšen znesek, kot je zdaj zamrznjeni (okoli 35 evrov) oziroma manj. Bolj kot boste stran od tega zneska v obratni smeri, bližje boste 200 evrov premije ali večkratniku premije, ki jo plačujete danes.

Več o razrezu v Delovem članku Od 15 do 200 evrov zdravstvenega prispevka.

Triglav za čimprejšnjo ukinitev obstoječega sistema Vlada je po napovedi zavarovalnice Generali, da bo premijo dvignila za 30 odstotkov, določila najvišjo možno premijo pri nekaj več kot 35 evrih. Iz Triglava so danes sporočili, da se zavzemajo za čimprejšnjo ukinitev obstoječega sistema: »Na podlagi verjetnih scenarijev in v razmerah negotovosti ocenjuje, da se lahko načrtovani poslovni izid pred obdavčitvijo Skupine Triglav za leto 2023 (prvotno načrtovan med 95 in 110 milijoni evrov) zaradi izgube, ki jo bo povzročila Uredba na področju zdravstvenih zavarovanj, zniža za okoli 25 do 40 odstotkov. Višina izgube dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj se povečuje z dolžino časa trajanja Uredbe.«

