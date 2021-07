Poslanci niso potrdili novele zakona o nalezljivih boleznih

Poslanci na današnjem ponovnem glasovanju po izglasovanem vetu državnega sveta z 78 glasovi proti in enim za niso vnovič potrdili novele zakona o nalezljivih boleznih.Proti so glasovali tudi poslanci koalicije, ki so med drugim ocenili, da je nekatere kritike in pomisleke o noveli še smiselno preučiti in pripraviti novo besedilo.Z novelo zakona je vlada želela uresničiti odločbo ustavnega sodišča, da so nekateri deli zakona o nalezljivih boleznih, povezani z ukrepi ob epidemiji covida 19, neustavni.Da bi bila novela po ponedeljkovem vetu državnega sveta sprejeta, bi jo moralo podpreti najmanj 46 poslancev. Pretekli teden jo je državni zbor potrdil s 44 glasovi za in z 42 proti.Že popoldne pa je predsednik vladenapovedal, da bodo koalicijski poslanci glasovali proti noveli, saj da »v tej fazi najbrž ni potrebna v tako hitrem času«. Vlada pa si bo vzela čas do jeseni, da nekatere pripombe, ki so bile dane bodisi v razpravi v državnem zboru bodisi v državnem svetu, ponovno preuči in predlaga novo novelo zakona o nalezljivih boleznih.Na novelo so namreč tako iz opozicijskih vrst kot tudi iz javnosti letele številne kritike zaradi preširokih pooblastil vlade pri sprejemanju ukrepov za obvladovanje širjenja nalezljivih bolezni.