Politično ozračje pregreto, poslanci odložili glasovanje o demografskem skladu

DZ je v skladu z napovedmi predsednikov koalicijskih strank SDS, SMC in NSi odložil glasovanje o predlogu zakona o Nacionalnem demografskem skladu na jesen. Po besedah predsednika vlade Janeza Janše je politično ozračje za tako pomembno odločitev preveč pregreto, v opoziciji so menili, da je v ozadju odložitve glasovanja premalo glasov.



Medtem ko je koalicija izpostavila, da so predlagane rešitve dobre in bodo razbremenile državni proračun, ki mora vsako leto kriti manko v pokojninski blagajni, so jih v delu opozicije označili kot škodljive. Dejali so, da možnost sprotne porabe sredstev sklada ne bo omogočila doseganja cilja, da bi oblikovali rezervni sklad, ki bi pokojninski blagajni pomagal v letih, ko bo pritisk zaradi starajoče se populacije večji, kot je sedaj, predvidena letna vplačila pokojninski blagajni pa da še zdaleč ne bodo zadostovala.



Del opozicije je tudi poudarjal, da bo zakon omogočil razprodajo državnega premoženja, kolikor ga je še ostalo, in da si bo vladajoča politika podredila podjetja v državni lasti. Koalicija je na drugi strani prepričana, da bo koncentracija državnih naložb na enem mestu koristna za preglednost in učinkovitost upravljanja državnega premoženja.

Sindikati previdni ob odložitvi glasovanja

Sindikati, ki so za primer izglasovanja zakona o Nacionalnem demografskem skladu v DZ napovedali začetek aktivnosti za zahtevo za referendum, pozdravljajo odločitev poslancev, da glasovanje odložijo na jesen. V njej vidijo priložnost za javno razpravo. A če bo jeseni zakon potrjen v sedanji obliki, grožnja z referendumom ostaja.



"Demografski sklad v pravem pomenu, ki bo zagotavljal pokojnine vsem naslednjim generacijam, bi nujno potrebovali, a ne v obliki, kot je bil predlagan," je v skupnem sporočilu reprezentativnih sindikalnih central zapisala predsednica Zveze svobodnih Sindikatov Slovenije Lidija Jerkič. Če gre zgolj za prestavljanje glasovanja, veliko ni bilo storjenega, referendumske aktivnosti so se zgolj premaknile v jesen, je dodala.

