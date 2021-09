Poslanci danes o debirokratizaciji

Državni zbor ima danes na dnevnem redu seje predlog zakona o debirokratizaciji, katerega namen je poenostaviti življenje državljanom in poslovanje podjetjem. A ni povsem jasno, ali ga bodo poslanci obravnavali, saj je vlada zakonsko besedilo, ki ga je v državni zbor poslala marca, ta teden nadomestila z novim. V njem med drugim ni več socialne kapice.



S predlogom zakona o debirokratizaciji se posega v več veljavnih zakonov z različnih področij in jih še več razveljavlja, vse s ciljem izboljšanja stanja administrativnih ovir in prečiščenja predpisov.



V javnosti je bil doslej največ pozornosti deležen poseg v zakon o prispevkih za socialno varnost na način, da se nad mejo 6.000 evrov bruto ti prispevki prenehajo obračunavati, na kar najbolj nestrpno čakajo delodajalci.



Vendar se je vlada z novim predlogom zakona, ki ga je sprejela v ponedeljek zvečer, socialni kapici odrekla. V novem besedilu prav tako ni več predlaganih še nekaterih sprememb zakonov. Ni še jasno, o čem bodo govorili

Katero besedilo, če sploh, bodo poslanci danes obravnavali, ni povsem jasno. V skladu s poslovnikom ima predlagatelj možnost umika oziroma nadomestitve predloga zakona do začetka obravnave te točke na seji, predsednik državnega zbora Igor Zorčič pa je v torek za STA pojasnil, da se bo z novim besedilom zakona zakonodajni postopek začel znova.



Po vetu državnega sveta bodo poslanci danes znova odločali o noveli zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah ter razpravljali o še nekaj zakonskih predlogih, glasovali pa tudi o vseh doslej obravnavanih točkah septembrske seje, med drugim o noveli zakona o zaščiti živali ter noveli zakona o varstvu javnega reda in miru, ki uvaja globe za žaljenje in nedostojno vedenje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: