Poročen z dvema? V desetih letih se je v Slovenijo to zgodilo sedemkrat

Si predstavljate, da ste srečno poročeni, potem pa nenadoma dobite iz tujine sporočilo, da je vaš zakonec v tujini v zakonski zvezi z drugo osebo? O takšnem primeru so v minulih dneh poročali hrvaški mediji. Povzemali so zgodbo moškega, ki je slučajno izvedel, da se je njegova žena leta 2016, ko je odšla na obisk k sinu v Nemčijo, skočila v zakonski jarem z drugim moškim. Ker je bigamija nezakonita, jo je sodišče obsodilo na leto pogojne zaporne kazni.

Bigamija je nezakonita tudi pri nas, a očitno se tudi pri nas nekateri požvižgajo na to pravilo. Kazenski zakonik v 188. členu navaja:

Kdor sklene novo zakonsko zvezo, čeprav je že poročen, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

Enako se kaznuje tudi, kdor sklene zakonsko zvezo z osebo, za katero ve, da je poročena.

Če je prejšnja zakonska zveza prenehala ali je bila razveljavljena, se pregon ne začne, če pa se je začel, se ustavi.

V zadnjih desetih letih je bilo bigamije osumljenih 7 oseb, največ – tri, v letu 2014. Dva primera so obravnavali leta 2016, po enega pa leta 2021 in 2023. Prekrškarjem grozi denarna kazen ali pa zaporna kazen do enega leta. Višino denarne kazni določi sodišče.

Kako preverjajo status?

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so nam na vprašanje, kako preverjajo status oseb, ki želijo skleniti zakonsko zvezo pojasnili, da »Skladno z določbo 30. člena Družinskega zakonika (DZ), se morata osebi, ki nameravata skleniti zakonsko zvezo, osebno prijaviti pri upravni enoti, na območju katere nameravata skleniti zakonsko zvezo. Ob vložitvi prijave matičar opozori osebi na pogoje za obstoj in veljavnost zakonske zveze ter na obveznosti in pravice, ki izhajajo iz zakonske zveze. V prijavi osebi izjavita, da svobodno sklepata zakonsko zvezo in da so izpolnjeni pogoji za veljavnost zakonske zveze. Osebi, ki nameravata skleniti zakonsko zvezo, morata k prijavi priložiti dokazila o tistih podatkih, ki jih ni mogoče ugotoviti na podlagi uradnih evidenc Republike Slovenije. Matičar ugotovi, ali so izpolnjeni pogoji za obstoj in veljavnost zakonske zveze na podlagi podatkov iz matičnega registra in na podlagi podatkov iz petega odstavka 30. člena tega zakonika (31. člen DZ).«

Kako pa je, če je eden izmed oseb tuj državljan? »V primeru, ko je oseba (bodoči zakonec) državljan Republike Slovenije, je podatek o njegove stanu (tj. ali je oseba samska oziroma ali ima že sklenjeno zakonsko zvezo) razviden iz matičnega registra, tuji državljani pa morajo k prijavi priložiti potrdilo o samskem stanu, ki ga pridobijo pri pristojnih organih svoje države.«

Na ministrstvu s podatki o primerih bigamije v Sloveniji ne razpolagajo, pojasnjujejo še, da bi se »v primeru predhodno sklenjene zakonske zveze težava pojavila v postopku vpisa nove zakonske zveze v matični register. Zakonska zveza sklenjena v času, ki prejšnja zakonska zveza še ni prenehala, je neveljavna (45. člen DZ), za vodenje postopkov za razveljavitev zakonske zveze, je pristojno sodišče.«