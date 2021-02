Pozor: če boste počeli to, vas bo udarilo po denarnici

V zadnjih dneh se povečuje število okužb v Obalno-kraški regiji, ki bi bila, če bi se ukrepi še izvajali glede na stanje po posamičnih statističnih regijah, na robu prehoda v črno območje, iz katerega se je cela država nedolgo nazaj izkopala in je trenutno v oranžnem območju. Črno piko pa ima nekoč najbolj epidemiološko zgledna regija.Konec tedna se nam obeta lepo vreme s prijetnimi temperaturami, kar bo marsikoga gotovo zvabilo, da bi obiskal Obalo. Ob tem pa opozorilo; čeprav je vlada ob številnih drugih sprostila tudi prepoved prehajanja občinskih meja, zapoved nošenja maske, ko ni mogoče zagotoviti razdalje, ali omejitev zbiranja na 10 ljudi ostajajo. Tako bodo policisti skupaj z drugimi pristojnimi službami na območju Policijske uprave Koper prihajajoči konec tedna nadzirali spoštovanje odlokov.Kot ugotavljajo na Policijski upravi Koper, sprostitve po dolgotrajnih omejitvah veliko ljudi spodbudile k potovanju, različnim obiskom, ogledom znamenitosti, sprehajanju po promenadah, obisku lastnih počitniških objektov, planinskim izletom, obisku zasneženih hribov, smučišč ter nakupovalnih trgovskih središč.Ob napovedi nadzorov ob prihajajočem koncu tedna so zapisali, da je v zadnjih dneh mogoče zaslediti tudi porast zbiranj in konzumiranja hrane in pijače na javnih krajih, predvsem pred gostinskimi lokali, kar pa je še naprej prepovedano.Na Policijski upravi Koper vse prebivalce opozarjajo, naj se kljub sproščanju ukrepov še naprej držijo pravil o uporabi mask, medsebojni razdalji in ostalih veljavnih ukrepov. »Vsi si namreč želimo, da bi se pandemija in z njo omejitve čim prej zaključili,« pravijo.Uporaba zaščitne maske je še vedno obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih prostorih. Prav tako je maska obvezna pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih, kjer ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj dveh metrov, in v osebnih vozilih, če se skupaj vozijo osebe, ki niso iz istega gospodinjstva. Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri sprehodih na zelenih površinah in športno-rekreacijski dejavnosti, če ni možno zagotoviti razdalje najmanj treh metrov, so spomnili.