Toliko otrok se je okužilo: pozitivni predvsem med osnovnošolci in dijaki

Od začetka tega šolskega leta so okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 1.032 vrtčevskih otrocih, 3.270 otrocih, starih med šest in 14 let, ter pri 3.613 dijakih, starih od 15 do 18 let, kažejo podatki, ki jih je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Okužba je bila potrjena pri 4,2 odstotka otrok do 18. leta starosti.



V preteklem tednu, torej še pred odprtjem šol za vse učence, so potrdili okužbo pri 255 osnovnošolcih ter pri 150 dijakih, starih do 18 let. Pri vrtčevskih otrocih, starih od enega do petih let, so potrdili 84 okužb, pri dojenčkih do prvega leta starosti pa 16 okužb.

S poukom na daljavo manj okužb

Največji val okužb med vrtčevskimi, osnovnošolskimi in tudi srednješolskimi otroci oz. mladostniki je bila glede na podatke NIJZ oktobra. Okužbe so bile predvsem med osnovnošolci in dijaki. Konec oktobra se je pouk za vse otroke preselil na daljavo, takrat je tudi sledil upad okužb. Okužbe so se ponovno v večji meri začele pojavljati v začetku januarja, takrat je bil opazen znaten poskok med srednješolci.



V januarju in februarju je še vedno večji delež okužb med dijaki in osnovnošolci. Največji delež okužb je trenutno med slednjimi.

Tudi sicer podatki, ki jih je objavil NIJZ, kažejo, da so v tem času okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 4,84 odstotka vseh mladostnikov, starih od 15 do 18 let, pri 1,67 odstotka osnovnošolcev in pri 1,01 odstotka vrtčevskih otrok. Med otroki, mlajšimi od enega leta, je bil delež okužb 1,56 odstotka.

Okužbe med pedagoškimi delavci

Na NIJZ so tudi objavili podatke o potrjenih okužbah med pedagoškimi delavci. Med vzgojitelji oz. pomočniki vzgojiteljev v vrtcih so potrdili 372 okužb (1,36 odstotka vseh vzgojiteljev), med učitelji v osnovnih šolah 1593 okužb (1,16 odstotka vseh učiteljev), med profesorji na srednjih šolah pa 1398, kar znaša 0,27 odstotka vseh profesorjev. V zadnjem tednu so potrdili okužbo pri 168 vzgojiteljih oz. njihovih pomočnikih, pri 198 osnovnošolskih učiteljih in pri 20 profesorjih.



Ob tem na NIJZ pojasnjujejo, da v analizo niso vključili podatkov za obdobje od 19. oktobra do 8. novembra ter od 4. do 10. januarja, saj niso primerljivi s preostalimi podatki v tem šolskem letu. V obdobju zelo visokega števila potrjenih primerov epidemiološka služba ni uspela izvesti epidemiološkega poizvedovanja za vse potrjene primere, kar pomeni, da potrjenim primerom ni bil opredeljen poklic, ki ga opravlja.



Poleg tega pa so bili med 27. oktobrom in 6. novembrom zaposleni v vzgoji in izobraževanju testirani na okužbo z novim koronavirusom le, če so imeli pridružene bolezni, imajo imunsko pomanjkljivost ali so imeli epidemiološko indikacijo.

