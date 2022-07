Polje omamnih barv in vonjav v Trnju (FOTO)

Štefan in Marinka Gyurica sta se pred leti odločila, da bosta na domačem polju v Trnju v občini Črenšovci posadila sivko. Dobro je obrodila, zato sta setev nadaljevala. V minulih dneh je zacvetela, prišel je čas za žetev. Da bi pomen in namen pridelovanja sivke predstavili čim širšemu krogu ljudi, so že drugič organizirali žetev pred obiskovalci.

Bogato založene stojnice in tržnica z različnimi izdelki in pridelki

Prišlo je veliko ljudi, vsi so občudovali vijolično polje sivke ter spoznali njene dobre lastnosti za zdravje. Obiskovalci so se lahko sprehodili med cvetočimi nasadi, v katerih je kar 2200 sadik, si natrgali šopke ter uživali v pomirjajočem vonju.

Sivka sicer najbolj uspeva v Sredozemlju, v Italiji, Franciji, Španiji, najdemo pa jo tudi v severni Afriki. Sčasoma se je prilagodila nižjim temperaturam, tako da zelo dobro uspeva tudi v Prekmurju. Na žetvi in destilaciji sivke je zbranim nekaj besed namenil Štefan Gyurica; dejal je, da je njegova družina v začetku posadila 50 sadik sorte angusitifolija, predvsem zato, ker sta jih prevzela lepota in vonj sivkinih polj.

V prihodnje želijo nasad povečati, saj jim to omogočata razpoložljivo zemljišče in ugodna klima. Zasadili bodo še 1700 sadik sorte angustifolia, ki je splošno poznana kot prava sivka. Iz nje pridobivajo sivkino olje in sivkin hidrolat. Primerna je tudi za sušenje v šopkih in za dišeče vrečke, s katerimi se prijetno odišavijo stanovanjski prostori, omare. V prihodnje želijo svojo bogato paleto izdelkov razširiti z medom in čajem.

Družina Gyurica je k sodelovanju povabila člane Kulturno-turističnega društva Črenšovci. Na žetvi so se predstavile ljudske pevke iz Črenšovcev, ki so zapele ducat ljudskih pesmi, povezanih z žetvijo in starimi običaji. Štefan je prikazal strojno žetev sivke in postopek destilacije, obiskovalci pa so lahko prisluhnili še predavanju o uporabi sivke v zdravilstvu, kozmetiki, kulinariki in kot okrasu, ki blagodejno vpliva na človeka.

Jožica Cigan je pekla palačinke s sivko.

Na eni od stojnic so ponujali kulinarične dobrote iz sivke, kot so sivkin kruh, sivkini mafini, sivkino pecivo, mini palačinke, obloženi kruhki. Ob vročem dnevu so se lahko odžejali s sivkinim sokom, sivkinim likarjem in s šampanjcem z okusom – sivke.