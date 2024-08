Politico slovenskega kandidata za evropskega komisarja označil za »vrtnarja«

Tomaž Vesel je slovenski kandidat za evropskega komisarja. Kateri resor bo prevzel, še ni jasno, vlada pa si želi resor, ki bo povezan z gospodarstvom ali financami. Rok, da vlade sporočijo imena svojih kandidatov, se izteče 30. avgusta.

Politico je danes objavil predstavitev kandidatov kot zanimivost izpostavil, da gre za moške, ki so starejši od 50 let. Vsakemu izmed njih so nadeli tudi zanimiv pridevnik. Avstrijskega finančnega ministra Magnusa Brunnerja so označili za športnika, italijanski kandidat Raffaele Fitto je mož z denarjem, poljski kandidat Piotr Serafin je prefinjen ’insajder’, Belgijec Wopke Hoekstra je Gospod NE, Irec Michael McGrath družinski mož, Čeh Jozef Sikela je bančnik, Portugalec Maria Luis Albuquerque pa 'outsajder'. Gotovo vas zanima še, kako so poimenovali slovenskega kandidata Tomaža Vesela. Njemu so nadeli vzdevek vrtnar.

Zakaj vrtnar? Čeprav se lahko Vesel pohvali z impresivno kariero ni to edina stvar, na katero je lahko v svojem življenju upravičeno ponosen. Politico je o njem zapisal, da ima zelene prste – oziroma vrt, na katerem uspeva več kot 200 različnih rastlin.

Veselov vrt so pred leti predstavili tudi v oddaji Ambienti. Vrt meri skoraj en hektar, načrtoval, zasnoval in zasadil ga je kar sam. Vrt je poln redkih sort, skulptur, zanimivih kosov kamna, glasbil. Na njem je tudi rastlinjak oziroma steklenjak.