Policist ubil tujca, dejanja ne prizna

Prejšnji teden je bil na mariborskem okrožnem sodišču razpisan predobravnavni narok zaradi tragične prometne nesreče, ki jo je po prepričanju posebnega oddelka Specializiranega državnega tožilstva (SDT), zadolženega za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili, povzročil višji policist Goran Halilović s Policijske postaje Velenje.

Vodja policijskega okoliša na območjih Velenje - Gorica, Šmartno, Zgornji Šalek, Konovo, Bevče, Vinska Gora, Paka pri Velenju, Cirkovce, Škale-Hrastovec in Plešivec naj bi povzročil smrt moškega, ki je po preiskavi sodeč pravilno peljal po svojem voznem pasu.

Začetek sojenja decembra

Obtoženi krivde po 323. členu kazenskega zakonika ni priznal. Zato mu bodo začeli soditi šestega decembra, naslednja glavna obravnava je razpisana za 20. december. »V obravnavani zadevi bo sodil tričlanski sodni senat,« nam je odgovorila predsednica tamkajšnjega sodišča doc. dr. Jasna Murgel.

Obtožujejo ga, da je bil udeleženec v prometu in je s kršitvijo predpisov o varnosti cestnega prometa iz malomarnosti povzročil prometno nesrečo. Če mu bodo krivdo dokazali, ga lahko doleti denarna kazen ali zapor do treh let. Ker je imelo dejanje za posledico smrt ene osebe, mu očitajo tudi to, predpisana kazen pa je zapor do osmih let in prepoved vožnje motornega vozila.

Zapeljal na desni pas

Za romunskega državljana usodna prometna nesreča se je zgodila 30. aprila lani, pol ure pred polnočjo. Policist se je vračal z območja Maribora, upravljal je osebno vozilo, v katerem sta bila poleg njega še dva sopotnika. Zunaj naselja Vinar, v občini Slovenska Bistrica, je vozil proti Tepanju. Z levega prehitevalnega pasu je v nekem trenutku zapeljal na desni pas, pri tem pa tako močno trčil v starodobnika, da je tega odbilo čez pas za počasna vozila v varnostno ograjo, ob kateri se je vozilo nazadnje ustavilo. 44-letnika je vrglo iz vozila, poškodbe pa so bile tako hude, da je na kraju samem umrl.

Takrat 39-letni sopotnik policista je utrpel poškodbo hrbtenice, poškodoval se je tudi obtoženec, 42-letnik je bil lažje poškodovan.

Na kraju nesreče ni bil preizkušen z alkotestom, strokovni odvzem telesnih tekočin je bil opravljen šele 12 ur pozneje.

V avtomobilu Halilovića bojda ni bil nihče privezan, tudi policist ne, je po nesreči poročal Večer. Nerazumljivo je, da se uradna oseba, ki druge voznike zaradi neuporabe pasu dosledno kaznuje in bi morala biti za zgled, ne priveže. Pa tudi pihal ni po nesreči, kot morajo navadni smrtniki, sam pa še vedno odreja preizkuse alkoholiziranosti. »Na kraju nesreče ni bil preizkušen z alkotestom, strokovni odvzem telesnih tekočin je bil opravljen šele 12 ur pozneje,« so na naše vprašanje marca odgovorili s SDT. Neuradno smo izvedeli, da je bil rezultat izvida odvzema naslednjega dne 0,0.

Namesto pomoči alkotest

Halilović je bil protagonist zgodbe, ki je nedavno doživela epilog. Ko so policisti prišli do nekdanje partnerice svojega kolega Marijana Hrvackega, kar je trajalo »nerazumno dolgo«, ji je Halilović, namesto da bi vidno poškodovano Romano Hrvacki zaščitil pred domnevnim družinskim nasiljem, zaradi katerega je na pomoč poklicala velenjske policiste, pod nos pomolil alkotest. In jo kaznoval z osmimi pikami, odvzemom vozniškega dovoljenja ter 600 evri.

Na mariborskem okrožnem sodišču so razpisali predobravnavni narok zaradi tragične prometne nesreče, ki jo je povzročil višji policist Goran Halilović. FOTO: Mediaspeed.net

Hrvackijeva je sicer povedala, da je junija 2020 zbežala iz družinske hiše v Škalah pri Velenju pred udarci in grožnjami pomočnika komandirja PP Velenje. Višje prekrškovno sodišče v Velenju je aprila letos potrdilo odločitev prvostopenjskega sodišča, po kateri so velenjski policisti Romani Hrvacki v španoviji pripravili zaroto. Kljub mnogim dokazom, na katere sta se oprli sodišči, preučitvi sodb, specializirani tožilci menijo, da ni bilo nič narobe.

»Posebni oddelek SDT je 10. 8. 2023 s sklepom zavrgel kazensko ovadbo, ker ni podan utemeljen sum, da so policisti v zvezi s postopkom dne 19. 6. 2020 storili kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po prvem odstavku 257. člena kazenskega zakonika.«

Halilović ni izgubil nobenega pooblastila, če bo zaradi nesreče pravnomočno obsojen na več kot šest mesecev zaporne kazni, bo skladno z zakonom izgubil službo.