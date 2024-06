Policija znova na domu voditelja Nove24TV: to se je zgodilo (VIDEO)

Kot smo poročali, so kriminalisti minuli teden zaradi suma kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete opravili hišne preiskave med drugim na sedežih Telekoma Slovenije in televizije Nova24TV. Direktor slednje Boris Tomašič je takrat sporočil, da preiskava poteka na podlagi prijave preiskovalne komisije DZ. Ni pa bila preiskava usmerjena zgolj na prostore Nove24TV, temveč tudi na dom direktorja Tomašiča.

No, kot je Tomašič navedel na omrežju X, so bili policisti danes zjutraj znova pri njem doma: »Pravkar so prišli policaji z marico na moj dom. Na vprašanje, za kaj so prišli, so rekli, da so se zmotili, in.odšli. Policija,

to je nadlegovanje. V sredo ste točno vedeli, kakšen je moj naslov.«

Odgovorni policijski šef bi to preveril in uredil

Na njegove besede se je odzval tudi bivši generalni direktor policije Anton Olaj: »Se zgodi in v normalnih razmerah to ne bi zbujalo pozornosti. Se je pa težko izogniti občutku, da gre za provociranje in razkazovanje moči, kar ni poslanstvo policije. Odgovorni policijski šef bi to preveril in uredil potrebno.«