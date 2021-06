Policija z novimi izsledki o blatni aferi pri Hočah

V zvezi z nelegalno odloženim blatom na območju Pivole so kriminalisti policijskih uprav Maribor, Celje in Ljubljana te dni opravili 18 hišnih preiskav, v katerih so pridržali šest oseb. Pri preiskavah iščejo dokaze o storitvi kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja. Več podrobnosti bo danes predstavil vodja Sektorja kriminalistične policije PU MariborPredkazenski postopek, ki ga usmerja Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, poteka zoper več osumljencev. Po neuradnih informacijah naj bi pridržali štiri voznike tovornjakov ter direktorja dveh podjetij, ki naj bi bili odgovorni za prevoz odpadnega blata. Šlo naj bi tudi za dobro organizirano dejavnost, ki je trajala dalj časa. S tovornjaki naj bi odpadno blato odvažali na odročne kraje, tako za več ton tega blata ni zabeleženo, kje je končalo.Po pisanju časnika Večer, so šoferjem posebej plačevali za odvoz, pred tovornjaki naj bi bil sicer pred vsako vožnjo moški z Dravskega polja, ki naj bi se prepričal, da jih pri kriminalnem početju nihče ne opazuje. Župan občine Hoče-Slivnicaje ob tem prek svojega profila na Facebooku pozval, naj se javita lastnika traktorjev, ki sta 18. maja pomagala tovornemu vozilu, ki je obtičalo v blatu.Da so neznanci na območju Pivole v občini Hoče-Slivnica kar v potok nad tamkajšnjim botaničnim vrtom odložili večje količine odpadnega oziroma grezničnega blata, so bili na občini obveščeni 3. junija. Delavci krškega podjetja Kostak so ga začeli odvažati v začetku tega tedna, zahtevna sanacija pa bo po napovedih potekala vsaj mesec dni. Pri odvažanju materiala namreč ne gre samo za odloženo komunalno blato, pač pa tudi za zemljino in kamenje.Do podobne kršitve pa je očitno prišlo tudi na območju Celjskega, nelegalno odloženo blato so odkrili v Šentjurju, prav tako pa to ni bil prvi takšen primer.