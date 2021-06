Kaj se dogaja? Odkrili še eno odlagališče blata

Potem ko se na območju Pivole v občini Hoče - Slivnica nadaljuje sanacija nelegalnega odlagališča odpadnega blata, pa so podobno kršitev odkrili tudi na območju celjske policijske uprave. V Šentjurju so namreč odkrili že drugo tovrstno kršitev.»Včeraj smo bili obveščeni, da je neznani voznik na območju Šentjurja, natančneje na travnati površini Ceste Leona Dobrotinška, nasproti industrijske cone Bohor, nelegalno odložil okoli 20 kubičnih metrov odpadnega blata, ki verjetno izvira iz čistilnih naprav. Po do zdaj zbranih podatkih ga je pripeljal med 10. in 21. majem letos,« poroča PU Celje.Ker gre za hujši poseg v ekosistem v naravnem okolju, policija intenzivno zbira obvestila o kaznivem dejanju o obremenjevanju in uničevanju okolja. Ob tem so pri celjski policiji še dodali, da so bili o podobnem primeru obveščeni že 7. maja letos. »V tem primeru je neznani voznik večjo količino odpadnega blata odložil na območju Dramelj. Tudi v tem primeru preiskava intenzivno poteka.«Morebitne očividce oziroma vse, ki karkoli vedo o tej zadevi prosijo, da podatke sporočijo na telefonsko številko postaje Šentjur, interventno številko 113 oziroma anonimno številko policije 080 1200.