Policija povečuje nadzor ob meji s Hrvaško

Zaradi povečanja nezakonitih prehodov na meji s Hrvaško se na območju šestih policijskih uprav (Novo mesto, Ljubljana, Koper, Murska Sobota, Celje in Maribor) danes začenja akcija poostrenega nadzora državne meje, ki bo potekala do 18. septembra. Največ v zadnjih 19 letih Cilj nadzora je preprečevanje, odkrivanje in obravnava nezakonitih prehodov meje, so sporočili s policije. V prvih osmih mesecih letošnjega leta so namreč obravnavali že 10.223 (v enakem obdobju lani 9896) ilegalnih prehodov državne mejo, kar je največ v zadnjih 19 letih. Pri tem se je število močno povečalo zlasti v zadnjih treh mesecih (junij–avgust), kar 90 odstotkov vseh obravnavanih tujcev pa so prijeli na območju policijskih uprav Ljubljana (tretjino), Novo mesto (tri petine) in Koper (več kot četrtino). Najpogosteje so bili obravnavani državljani Pakistana in Maroka, ki predstavljajo polovico vseh ilegalnih migrantov. Izrazit je upad števila državljanov Alžirije, ki so se preusmerili drugam. Pomagali bodo vojaki V nadzoru bodo poleg policistov rednih patrulj sodelovali še policisti vodniki službenih psov, policisti konjeniki in policisti policijskih postaj za izravnalne ukrepe, pri čemer bodo uporabljali vsa razpoložljiva tehnična sredstva, vključno s policijskimi helikopterji in letalniki. Enako kot doslej bodo policistom pomoč nudili tudi pripadniki SV.



Z varovanjem zunanje meje se preprečujejo nezakoniti prehodi meje zunaj mejnih prehodov, preprečuje se čezmejna kriminaliteta ter izvajajo odkrivanje nezakonitih migrantov in ukrepi za obravnavo oseb, ki so nedovoljeno prestopile zunanjo mejo, pojasnjujejo na policiji.