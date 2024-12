Policija ostro ob očitkih: »Razprava se je spremenila v neprimeren diskurz«

Policija ugotavlja, da so zadnje razprave in objave v zvezi z delom centra za varovanje in zaščito (CVZ) v javnosti pustile vtis, kot da je delo policije kriminalizirano. »Takšna vrsta razprave je že zdavnaj presegla prvotni namen opozarjati na nepravilnosti v delovanju institucij. Razprava se je spremenila v neprimeren diskurz,« so kritični.

V odzivu na zadnje medijske objave glede dela centra za varovanje in zaščito so v policiji ponovili, da si prizadevajo za zakonitost opravljenih nalog in pooblastil zaradi zagotavljanja varnosti posameznikom in skupnosti, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krepitve pravne države. Tako ne pristajajo »na interpretacije njihovega dela, ki temeljijo na pavšalnih ocenah in delnih ali celo napačnih informacijah«.

Navajajo, da so na očitke večkrat odgovorili in razkrili nepravilnosti, ki so jih odkrili pri delu centra. »Pri tem smo tudi poudarili, da gre za kršitve nekaterih posameznikov. S tem smo pokazali transparentnost delovanja institucije, ki je sposobna v svojih vrstah zaznavati in odkrivati odklonske pojave,« so prepričani.

Vsaka insinuacija ne more postati dejstvo ali dokaz

Vsaka insinuacija pa še ne more postati dejstvo ali dokaz, so izpostavili. »Prav predstavniki državnih organov moramo ohranjati dostojno in spoštljivo raven komunikacije, vse izjave v javni razpravi pa morajo biti verodostojne in utemeljene na dejstvih,« so navedli.

V medijskih objavah pa se »za vire informacij izbira tudi povsem neprimerne in nepreverjene posameznike, se jih nekritično povzema in objavi, ob tem pa v razpravo vpleta še vse možne dogodke in vsebine, ki nimajo nikakršne zveze z obravnavanim problemom, torej varnostjo ogroženih oseb,« so zapisali. »In da, v razpravi je še kako pomembno, od kod prihajajo informacije in kakšna je njihova vsebina,« so dodali.

Izpostavili so, da imajo nenazadnje v policiji vzpostavljene vse prijavne poti in ukrepe za zaščito prijaviteljev, ki prijavljajo odklonska ravnanja. Ponovili so tudi, da je policija najbolj nadzorovan organ, saj jih med drugim nadzorujejo državno tožilstvo, Informacijski pooblaščenec, Komisija za preprečevanje korupcije, Varuh človekovih pravic, ministrstvo za notranje zadeve itd.

Državna tožilka Mateja Gončin je v četrtkovi oddaji Tarča na Televiziji Slovenija ponovila očitke zoper vodenje centra za varovanje in zaščito in dejala, da je bilo poročilo o izrednem nadzoru objavljeno z namenom njene diskreditacije. Napovedala je nove postopke in kazenske ovadbe. Na ministrstvu za notranje zadeve so »odločno zavrnili neresnične in neutemeljene trditve, da je bil nadzor opravljen v nasprotju s pravili stroke«. Vse ugotovitve omenjenega nadzora so dokazljive in preverljive. Celotno poročilo je direktorat za policijo in druge varnostne naloge odstopil Specializiranemu državnemu tožilstvu, so danes sporočili z ministrstva.