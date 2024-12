Po razkritju domnevnih nepravilnosti v policiji: »Goreti bi morali vsi rdeči alarmi«

Premier Robert Golob je v odzivu na razkritja v četrtkovi oddaji Tarča glede domnevnih nepravilnosti v Centru za varovanje in zaščito (CVZ), o čemer smo že pisali, izpostavil, da sam že več kot dve leti opozarja na situacijo v centru in da bo opozarjal še naprej. Nekdanji ministrici za notranje zadeve Tatjani Bobnar očita, da tega ni želela urediti.

Golob je v kratkem odzivu dejal, da je na situacijo v centru opozarjal tudi bivšega v. d. direktorja policije Boštjana Lindava. »In danes sem v kazenski preiskavi, ker sem že pred dvema letoma opozarjal na to, kar danes vidi cela Slovenija,« je ocenil.

Napovedal je, da bo opozarjal še naprej. »Ampak včasih v tej državi nekatere strukture ne želijo, da se popolnoma legitimno izvoljena oblast ukvarja z njihovimi notranjimi zadevami in sprožijo vse možne postopke, da bi izvoljeni oblasti preprečile, da bi take nepravilnosti, o katerih danes vsi govorimo, v resnici uredila. Ministrica Bobnar tega ni želela urediti in zato sva se razšla. Danes je ona moja največja nasprotnica. Le zakaj,« se je vprašal.

Jušić prepričan, da policisti delajo odgovorno

Na premierjeve očitke se je zdaj odzval generalni direktor policije Senad Jušić, ki je bil predvsem kritičen do tega, da v javnosti o varnosti določene osebe razpravljajo tisti, ki za to področje niso usposobljeni, zato se po njegovem mnenju delijo tudi netočne informacije oziroma so interpretirane napačne.

»Izrečenih je bilo veliko neresnic, ki diskreditirajo policiste in policiste CVZ-ja,« je povedal Jušič in dodal, da policisti in policistke svoje delo opravljajo odgovorno.

Izpostavil je še, da »javna razprava o varovanju konkretne osebe ne ogroža le njene varnosti, ampak ogroža varnost tudi drugih oseb, katerih varovanje izvaja slovenska policija«. Tako mora policija za zagotovitev njihovega nemotenega dela in odločanja o zadevah omejiti pojasnjevanje svojih ukrepov.

Očitke, da naj bi na Centru za varovanje in zaščito prihajalo do zlorab prikritih metod dela, so sicer že sinoči na policiji zavrnili. »Odločno zanikamo, da bi policisti centra zbirali podatke zaradi poročanja vodstvu centra ali vodstvu policije ali celo izvajali prikrite preiskovalne ukrepe,« so zapisali.

»Poudarjamo, da policija prikrite preiskovalne ukrepe izvaja samo na podlagi zakona in odredb državnega tožilstva ali sodišč, zato so trditve o nezakonitem ravnanju policistov popolnoma neutemeljene,« so zatrdili na generalni policijski upravi.

V opoziciji prepričani, da je interpelacija na mestu

Opozicija pa je prepričana, da so razkritja dodaten dokaz, da je interpelacija zoper ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja, ki so jo nedavno vložili v parlamentarni postopek, upravičena. Odgovornost bi morala po njihovem mnenju prevzeti tako Poklukar kot generalni direktor policije Senad Jušić ter odtopiti.

Da bi ob domnevnih nepravilnostih v CVZ morali goreti vsi rdeči alarmi, je dejal poslanec SDS Andrej Kosi. Predvsem domnevne nepravilnosti glede varovanja ključnih prič, državne tožilke, tudi predsednice DZ ter nezaupanje predsednika vlade so po njegovih besedah znak, da bi nekdo moral prevzeti odgovornost in se posloviti s položaja.