Policija neizkušenim gornikom svetuje, naj gredo raje v muzej

Gorenjski policisti pred koncem tedna svarijo pred zahtevnimi razmerami v gorah. Minuli konec tedna je bil za gorske reševalce izjemno zahteven, smrtno se je ponesrečilo kar šest ljudi.

S Policijske uprave Kranj so sporočili, da so letos obravnavali in preverjali 11 prijav gorskih nesreč. Dve v prvih dveh dnevih leta, vse ostale pa od zadnjega vikenda naprej. Pri prvih dveh nesrečah je šlo za lažjo poškodbo noge na območju Valvasorja in zlom roke na planini Zajamniki. Stvari pa so se začele zapletati prejšnji vikend. V soboto se je pri alpinizmu na Vrtači poškodoval covid pozitivni alpinist. V nedeljo so zatem umrli štirje gorniki. Dva zaradi padca z Malega Triglava, še dva pa zaradi zdrsa na Komni. En planinec je že v soboto umrl tudi na območju Kamniškega sedla. Na Španovem vrhu se je poškodovala še turna smučarka, na Jelenkamnu in Zelenici dva planinca, na območju Vitranca pa so se gorski reševalci odzvali na prijavo o težavah planinke zaradi slabe opreme. Še pred reševalcev ji je s svojo opremo pomagal drug planinec, v dolino pa so jo pospremili tudi reševalci.

»Razmere v gorah so konkretno zimske. Podlaga je lahko na mnogih koncih poledenela, zelo različna pa je tudi struktura snega. Že na isti gori se lahko na krajši razdalji izmenja tako led, kot tudi mehek in trd sneg. Zato se neizkušeni težko prilagajajo razmeram in pravilno uporabljajo opremo. Oprema je dostopna, večina jo ima, nesreče pa se sedaj dogajajo predvsem zaradi neizkušenosti pri njeni uporabi in nezmožnosti ocenjevanja razmer,« so zapisali.

Ko dereze več ne opravljajo svoje vloge ...

Kot so ponazorili, gorniške dereze ne igrajo več svoje vloge, če se pod njimi nabere sneg (t.i. cokle). To se običajno zgodi pri hoji po južnem snegu, ki je vlažen, nesprijet in se »lepi« na dno dereze. Ko gornik s sprijetim snegom pod derezo pride na trd sneg ali led, zdrsne, ker derezam zmanjka materiala, da se zarijejo v podlago. Zato jih je s cepinom sproti treba čistiti.

Tudi kramžarji (oz. verigice, male derezice) niso enakovredni gorniškim derezam. Izredno nevarno je tudi prečenje pobočij in na območjih z veliko napihanega snega. Nevarnost pa dviga še tema, zahajanje s poti, pomanjkljiva oprema ter slabo znanje in psihofizične zmožnosti posameznika. Potrebna je tudi velika previdnost in visoka stopnja odgovornosti vsakega posameznika in skupin. »Neizkušeni izbirajte lažje in manj izpostavljene poti, lahko pa si zagotovite pomoč tudi planinskih in gorskih vodnikov,« so opozorili.

»Kdor bi šel rad na višje vrhove – tudi Triglav, in nima izkušenj, Slovenski planinski muzej v Mojstrani ponuja »sprehod« v virtualni resničnosti za trideset slovenskih vrhov. Priporočljiva in zelo varna izkušnja pred dejanskim izpostavljanjem v gorah in na terenu,« so neizkušenim še predlagali na PU Kranj.