Pretekli konec tedna je bil po številu smrti v gorah daleč najbolj črn v zadnjih nekaj desetletjih, saj je v slabih 32 urah umrlo kar šest ljudi. Medtem ko se mnogi sprašujejo, kaj se vendar dogaja v naših hribih, se po Sloveniji mnogi svojci in prijatelji poslavljajo od žrtev nesreč. Vsi trije slovenski gorniki, ki so se smrtno ponesrečili v nedeljo, so bili gasilci! Pričakal sončni vzhod V Velikih Laščah se pretreseni poslavljajo od 31-letnega sokrajana Nejca Hočevarja, ki je v nedeljo dopoldne pri sestopu s Triglava, kjer je pričakal sončni vzhod, zdrsnil z grebena in omahnil v globino. P...