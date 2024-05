Pogačar v obup spravil Thomasa in Ganno

»Rad bi se dobro počutil na kolesu za kronometer,« je bila skromna želja Tadeja Pogačarja (UAE) pred vožnjo na čas v 7. etapi Gira. Nato pa smo na 40,6 km dolgi preizkušnji videli eno od njegovih monumentalnih predstav, ki je spominjala na njegovo zmago pred Primožem Rogličem na Touru 2020, ne nazadnje pa tudi na lanske Višarje, kjer si je slednji zagotovil zmago na Giru. Glavna slovenska žrtev kronometra v klanec je bil spet Geraint Thomas (Ineos).

Izkušeni Valižan lani v boju z Rogličem ni imel na voljo popravnega izpita, saj je po Zasavčevi drami s sneto verigo rožnato majico za pičlih 14 sekund izgubil dan pred ciljem v Rimu, a Pogačarjev udarec je bil bržčas enako odločilen. Pot do italijanske prestolnice bo še dolga, vendar je premoč 25-letnika s Klanca pri Komendi postala še bolj očitna, kot je bila v uvodnih dneh 107. Gira.

Vse do zadnjega je sicer kazalo, da se bo etapne zmage tokrat veselil Filippo Ganna, pa tudi njegov moštveni kolega Thomas je bil v prvi polovici vožnje na čas blizu Pogačarju. Na prvem merjenju vmesnega časa pri 18,6 km je imel dvakratni svetovni prvak v tej disciplini občutno prednost pred obema – 44 sekund pred Pogačarjem in 52 pred Thomasom.

Do drugega merjenja pri 34 km Pogi ni izgubil praktično ničesar, zaostajal je 47 sekund za »Top Ganno«, Thomas pa se je znašel v težavah, za vodilnim Italijanom je zaostajal 1:27, 40 sekund za Pogačarjem. Vendar je bil to šele začetek njegove kalvarije in Pogačarjevega vnebovzetja. Slovenski as je poletel čez slabih sedem km klanca do cilja v Perugii, tako kot na Planche des Belles Filles pred tremi leti in pol in tako kot Roglič lani na Višarjah. Ganna na vročem sedežu ni mogel skrivati razočaranja, ko se je Pogačar pojavil na ciljni ravnini in za 17 sekund izboljšal njegov čas, dodobra poparjen je bil tudi Thomas, ki je izgubil okrogli dve minuti proti Pogačarju.

Pogačar že od 2. etape nosi rožnato majico. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

Za nameček ga je z dobrim tempiranjem nastopa ugnal tudi Dani Martinez (Bora Hansgrohe), ki se je na zadnjem klancu najbolj približal Pogačarju. Proti Slovencu je na tem odseku izgubil »le« 32 sekund, etapo končal na 8. mestu 1:49 za zmagovalcem ter se v skupnem seštevku povzpel na 2. mesto, 2:36 za rožnato majico.

72. zmago v karieri in 9. letos je slavil Tadej Pogačar.

Vedel je, kje mora premagati Ganno

»Prvič po lanskem SP sem dirkal na čas. Vmes je bilo veliko priprav, vzponov in padcev. Zelo sem vesel, da sem se dobro počutil na kronometrskem kolesu. Moral sem se privaditi nanj, zato sem začel nekoliko počasneje, do konca ravninskega dela sem vzdrževal obvladljiv ritem, na klanec pa sem šel na vso moč. Vedel sem, da mi bolj ustreza kot Pippu, to je bila moja prednost, na naslednjem kronometru bo vrstni red drugačen,« je Pogačar Ganno potolažil, da bo bržkone njegova ravninska vožnja na čas ob Gardskem jezeru v 14. etapi.

Geraint Thomas je izgubil kar dve minuti. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

Za njegove tekmece na vrhu skupnega seštevka pa ni veliko utehe. Tokrat mu nihče ni bil blizu, podobno bi lahko bilo tudi danes, ko je na vrsti 152 km dolga preizkušnja s skoraj 4000 višinskimi metri in ciljnim vzponom na Prati di Tivo. Tu je Pogačar zmagal na etapi dirke Tirreno–Adriatico leta 2021.

»Takrat je bila to kraljevska etapa, za Giro pa ta etapa ni nič posebnega. Morda ne bomo šli na vso moč, bomo videli, kako se bo razvila dirka,« je Pogačar dal vedeti, da mu za zmago na tem Giru, na katerem je slavil že dve etapni zmagi, ni več treba napadati. Na potezi so tekmeci, ki se bržčas sprašujejo, ali še dirkati proti Pogačarju za zmago ali se posvetiti boju za preostali mesti na zmagovalnem odru v Rimu.