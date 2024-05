1984 knjig za spomenik Orwellovemu romanu 1984

Škotski umetnik Hans K. Clausen je po pošti prejel na stotine izvodov romana 1984 angleškega pisatelja Georgea Orwella. Možakar namreč snuje instalacijo, ki bo na začetku junija na ogled v občinski stavbi na otoku Jura, kjer je Orwell v hudi revščini in bolan konec 40. let 20. stoletja napisal omenjeni roman; z njo bo zaznamoval izid romana pred 75 leti.

Izvode Orwellove distopične mojstrovine kiparju iz Edinburga že več mesecev pošiljajo ljudje z vsega sveta. So različnih oblik in velikosti, prispeli so tudi iz Ukrajine in Sarajeva. Nekatere knjige so v brezhibnem stanju, druge so opraskane, zapacane s čajnimi madeži, z veliko opombami ali spremenjene v grafitarske umetnine. Clausen želi zbrati natančno 1984 izvodov knjige.

Junak Orwellovega romana Winston Smith je zaposlen na ministrstvu resnice in skrbi za preoblikovanje informacij. Ko začne razmišljati o uporu, si kupi zvezek in vanj skrivoma začne vnašati svoje misli o sistemu. Na ministrstvu za resnico najde somišljenico Julijo, ki mu skrivoma preda sporočilo »Ljubim te.«.

»Svojega umetniškega projekta ne vidim kot političnega,« je povedal Clausen. »Skozi roman se plete politika, vendar se skozenj odvija tudi ljubezenska zgodba, zato me zanima. Zanimajo me vse plasti,« je povedal. Njegova instalacija, ki jo je poimenoval Knjižnica zmage in resnice Winstona Smitha, je zasnovana kot »spomenik kljubovanja tiskane besede«.

Kipar si je razstavo zamislil kot interaktivno skulpturo, obiskovalci bodo povabljeni, da odprejo in preberejo katerega od izvodov. Instalacija bo vključevala tudi zvočne knjige in filme. Zvočnice bodo predvajane prek trobljastih zvočnikov, ki spominjajo na vseprisotne zvočnike, ki so indoktrinirali ljudi v knjigi.

Clausen, ki projekt financira sam, upa, da bo instalacija gostovala tudi po drugih krajih. Zanimanje je že izrazila Orwellova fundacija, ki ima sedež na University College London. Projekt je podprlo tudi Orwellovo društvo, ki je bilo ustanovljeno leta 2011 pod pokroviteljstvom pisateljevega sina Richarda Blaira. »Prepričali smo se, da gre za zelo pristno pobudo,« je povedal predsednik društva Quentin Kopp, ki je umetniku podaril izvod Penguinove knjižne izdaje v mehki vezavi iz 60. let 20. stoletja.