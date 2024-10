Poklonili so se številnim alpinistom

Tradicionalni 43. Zbor veteranov alpinistov Planinske zveze Slovenije (PZS), ki so ga minuli konec tedna pri­pravili v Koči na Gozdu na Vršiču, je minil v znamenju poklona jubilantom in sprejema novih članov.

Zbrane sta pozdravila županja Kranjske Gore Henrika Zupan in Jože Rovan, predsednik PZS, med veterani alpinisti je bil tudi Franci Ekar, nekdanji predsednik PZS. Program je vodil Kazimir Drašlar, predsednik alpinistov veteranov Planinske zveze Slovenije. Marko Butinar, Lojze Golob in Hinko Poročnik so letos dopolnili 85 let, Janez Gradišar in France Malešič 80, Silvo Jošt 75, Marko Štremfel pa 70 let.

Skoraj pol stotnije udeležencev je bilo na zboru alpinistov veteranov na Vršiču.

Spomin na pokojne

Zbor je sprejel deset novih članov, ki so pustili pečat v slovenskem alpinizmu: Žare Guzej, Vladimir Habjan, Lidija Honzak, Janko Humar, Peter Podgornik, Slava Suhač, Marjana Olenika, Marija Renčelj, Polde Taler in Fulvi Živc. Taler iz Gorij je znan tudi kot maratonski pešak, prvič je krenil iz Gorij do Istanbula in drugič do Črnega morja. Srečanja so se udeležili tudi alpinist Marko Prezelj z zlatimi cepini, Viktor Grošelj z osvojenimi osmimi osemtisočaki, premagal je tudi vse najvišje vrhove na vseh celinah, in Tone Sazonov, prva legenda slovenskega alpinizma.

43. srečanje so imeli veterani.

Udeleženci so počastili spomin na osem v letu dni umrlih članov veteranske družine, to so bili: Petra Muck, Franci Savenc, Saša Slavec, Boris Kambič, Rado Kočevar, Roman Herlec, Iztok Belehar in Janez Bratina. Potrdili so člane Odbora alpinistov veteranov 2024, ki ga sestavljajo Voje Bučer, Janez Dolžan, Kazimir Drašlar, Ivan Kotnik, Bojan Pollak, Roman Robas in Tone Sazonov. Potrdili so tudi program dela. Pomembna dela dejavnosti veteranov sta sodelovanje s Slovenskim planinskim muzejem v Mojstrani ter priprava muzejskih večerov za proslavitev prelomnih dogodkov v alpinistični zgodovini.