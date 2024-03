Oglejte si posnetek: »Redarji ob Soči lovijo kajakaše« (VIDEO)

Na omrežju X je zakrožil posnetek redarja, ki stoji ob reki Soči in ustavi enega od kajakašev. »Radarji ob Soči lovijo kajakaše. Občina Kobarid, kakšno inkasantstvo in prilastitev javnega dobra za polnjenje občinske blagajne,« je ob posnetku zapisal Marin Medak, slovenski pomorski kajakaš, ki velja za najmlajšega kapitana veslaške posadke, ki je prečkala Atlantik, in je edini Slovenec, ki je opravil to pot.

Z občine Kobarid so nam pojasnili, da je občinski redar »izvajal nadzor nad izvajanjem plovbnega režima na reki Soči tik ob vstopno izstopnem mestu Trnovo 1«.

Kot je znano, se plovba običajno začne 15. marca in traja vse do konca oktobra.

V tem času redarji na območju občin Kobarid, Bovec in Tolmin preverjajo spoštovanje določil odlokov plovbnega režima na rekah Soči in Koritnica, kje so zavedene tudi kazenske določbe.

Spoštovanje plovbnega režima na Soči in Koritnici pristojni nadzirajo več kot petnajst let, za celotno območje pa velja več odlokov, ki med drugim določajo dostop do plovbnega območja, ki je dovoljen le na za to določenih vstopno-izstopnih mestih, veljavne dovolilnice, kar se večinoma preverja na vstopno-izstopnih mestih, in pravilo, da se po reki lahko pluje s športnimi veslaškimi čolni ali posebnimi pripomočki, kot so rečni bobi, itn.

Pri kajakašu niso ugotovili prekrška

Občinski redar je v zgoraj omenjenem primeru nadziral, ali kajakaš spoštuje odloke o plovnem režimu, ujeli pa so ga tik ob izstopnem mestu Trnovo 1. Kot so nam pojasnili na kobariški občini, pri kajakašu niso ugotovili nobenega prekrška.

V občini Kobarid velja, da če se posameznik vozi brez dovolilnice, vstopa na neoznačenih mestih in krši druga pravila plovbe, mu grozi 800 evrov kazni. Če katerega od teh prekrškov stori pravna oseba, globa znaša 1600 evrov.

Plovni režim na rekah Soča in Koritnica določajo različni odloki, ki jih nadzirajo medobčinski redarji. Da je zadeva še bolj zapletena, so pravilniki razdeljeni na tri sektorje, ki spadajo pod občine Bovec, Kobarid in Tolmin. Plovbno območje na reki Soči obsega Sočo od vstopnega mesta Velika Korita do izstopnega mesta Trnovo 2 ter od vstopnega mesta Otona do izstopnega mesta Volčanski most.

Je nov odlok o plovnem režimu neustaven? Tik pred začetkom plovne sezone na reki Soči so na Kobariškem sprejeli nov odlok o plovnem režimu na reki Soči. Kot so pisali na 24ur, ta ukinja dosedanje pavšale in uvaja nov način pristojbine v obliki dovolilnice ter elektronsko potrjevanje teh pred odhodom na reko. Novi odlok so potrdili v Kobaridu in Tolminu, v Bovcu velja stari, kar pomeni dvojno plačevanje. Raftarji so zato po pisanju 24ur vložili predlog za ustavno presojo odloka.

Plovbni režim na reki Soči in Koritnici: trenutno za celotno območje veljajo naslednji odloki: Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici (Uradni list RS. 22/2016)

Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Soči na območju Občine Kobarid (Uradni list RS. 103/2023)

Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Soči na območju Občine Tolmin (Uradni list RS. 12/2024)

Pravilnik o načinu in pogojih vzdrževanja plovbnega območja in upravljanja vstopno-izstopnih mest na reki Soči in na reki Koritnici (Uradni list RS. 71/2014)

Pravilnik o določitvi plovbnega režima na reki soči na območju občine Kobarid – (Uradni list RS. 23/2024)

Pravilnik o določitvi plovbnega režima na reki Soči na območju občine Tolmin – sprejet na OS 12. 3., čaka na objavo v Uradnem listu

