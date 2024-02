Poglejte Mahniča v elementu: tako se je spravil na Goloba (VIDEO)

V državnem zboru poteka izredna seja na temo boja proti korupciji, ki jo je zahtevala SDS. Pri predstavitvi stališč poslanskih skupin se niso izognili medsebojnim očitkom o spornih praksah in primerih koruptivnih praks in afer, ki smo jim bili priča v zadnjih letih in desetletjih.

V Gibanju Svoboda ugotavljajo, da moramo v Sloveniji spremeniti vrednostni sistem in zakonodajo, če želimo izkoreniniti korupcijo. V stranki so s tem namenom že »opredelili več pomembnih spornih zakonskih ureditev, ki onemogočajo učinkovit pregon korupcije in korupcijskih kaznivih dejanj. Začeli smo pripravljati in sprejemati ustrezno zakonodajo,« je med drugim poudarila Lena Grgurevič. Opozorila je tudi na številne sporne in koruptivne prakse stranke SDS, ob čemer je med drugim izpostavila afero Patria, glupi davki, Teš 6, nakupe medicinskih ventilatorjev, afero brskanja po bančnih računih, kadrovanja nekompetentnih kadrov in druge.

V stranki SDS pa so bili kritični predvsem do ravnanj aktualne vlade in njenega predsednika. Poslanec Žan Mahnič je spomnil, da se je aktualna vlada zavihtela na oblast z obljubami o ničelni toleranci do korupcije, danes pa »lahko iz dneva v dan gledamo, kako se korupcija pod vlado Roberta Goloba bohoti,« je izpostavil in dodal, da je tudi premier nedavno med drugim priznal, da imajo v koaliciji krizo zaradi korupcije.

Če imaš za predsednika vlade Roberta Goloba, potem je to jasno sporočilo, da je korupcija dobrodošla.

Naštel je številne znane očitke o spornih praksah v času aktualne vlade, med drugim lastništvo Goloba v podjetju Star Solar, sporno ravnanje premierja pri poslih v povezavi z družbo Gen-I, netransparenten nakup 13.000 računalnikov za 6,5 milijona evrov, kot tudi očitke premierju glede kadrovanja in vpletanja v delo policije, je našteval Mahnič, ki meni, da je Golobova vlada sinonim za korupcijo.

Jani Prednik je v predstavitvi stališč poslanske skupine SD izpostavil nakup sporne stavbe za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani, ki je sicer dodobra zatresla prav stranko SD. Zagotovil je, da Socialni demokrati z bojem proti korupciji mislijo resno, to pa podkrepil tudi z dejstvom, da je zaradi spornega milijonskega nakupa odšlo več akterjev, povezanih s stranko.

»Si vi predstavljate, da bi bil v času koronakrize Janez Janša stoodstotni lastnik podjetja, ki bi kliničnemu centru prodajalo hitre teste? Ali pa da bi bil Janez Janša stoprocentni lastnik podjetja, za direktorja bi dal svojega sina in to podjetje bi slovenskemu zdravstvu dobavljalo medicinski material? Veste, kaj bi počeli? Veste, kaj bi vi počeli takrat, kaj bi mediji počeli!? Tukaj pa je predsednik vlade Robert Golob stoprocentni lastnik firme Star Solar, do nedavnega je bila direktorica njegova hčerka, potem je dal direktorovanje možu od svoje poslanke. In kaj dela ta firma, ki je v stoprocentni lasti predsednika vlade Roberta Goloba? Prodaja elektriko državni firmi. In ne katerikoli državni firmi – firmi, katere nadzorni svet je Robert Golob menjal po dveh dneh svoje vlade. In ta nadzorni svet je njegovo osebno prijateljico nastavil za direktorico,« je med drugim dejal poslanec SDS.

Ministrica, ki opravlja tekoče posle, o ukrepih proti korupciji, ki so v pripravi

Na očitke opozicijskih poslancev se je odzvala tudi pravosodna ministrica, ki opravlja tekoče posle, Dominika Švarc Pipan. Nanizala je vrsto ukrepov proti korupciji, ki so v pripravi. Dejala je, da so v sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) začeli prenavljati nacionalno resolucijo o preprečevanju korupcije, ki čaka na obravnavo na vladi. Poleg tega so začeli pripravljati predlog novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in izhodišča za vzpostavitev urada za upravljanje z odvzetim premoženjem nezakonitega izvora. »Mislim, da je to tudi eden od ključnih mehanizmov na tem področju,« je dejala. Po besedah ministrice je sodniška zakonodaja, ki bo po njenih navedbah zagotavljala večjo neodvisnost ter odgovornost, transparentnost in učinkovitost dela sodstva, že pripravljena.

Prav tako pripravljajo spremembe na področju državnotožilske zakonodaje. Dejala je, da je prejšnja vlada dve leti blokirala imenovanje državnih tožilcev. »Popolnoma ste ohromili in paralizirali kadrovanje v državnotožilsko organizacijo, ki je že tako ali tako podhranjena, glede na število kazenskih sodnikov in zadev, ki jim pripadajo,« je dejala.