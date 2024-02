To morate videti: poslanka Svobode je SDS razglasila za edino naslednico komunistov (VIDEO)

V državnem zboru poteka seja odbora DZ za pravosodje, na kateri obravnavajo predlog priporočila vladi v zvezi s stanjem na področju boja proti korupciji v Sloveniji. In na seji je po pričakovanjih burno. Že takoj na začetku sta si v lase skočila poslanec SDS Andrej Hoivik in predsednica odbora Lena Grgurevič iz Svobode.

Citiral Goloba

Poslanec največje opozicijske stranke je tako izpostavil: »Morda jaz samo pogrešam predsednika Vlade, ki smo ga vabili na to nujno sejo in tudi na jutrišnjo izredno sejo Državnega zbora.« Nadaljeval je z kratko zgodovino nastanka največje koalicijske stranke in citiral Roberta Goloba: »Nekateri ljudje že od osamosvojitve še vedno vodijo državo oziroma so vključeni v vodenje države in z istim načinom vodenja ne moreš najti prave rešitve za prihodnost.«

Vse to je očitno vznevoljilo predsednico odbora Grgurevičevo, ki mu je zabrusila: »Gospod Hoivik, rahlo vas bom prekinila. Zdaj pa nehajte prosim z žalitvami, z nekimi, tu oprostite, vi kot naslednica bivših komunistov, ki edini še sedijo v vaši stranki, sedaj tu razlagate, v življenju nisem bila v politiki, večina vseh teh, pa prosim vas, držite se teme in nehajte prosim z nekimi popolnimi neumnostmi, oprostite, drugače ne morem reči. Govorite, res popolne nesmisle. Edina stranka, ki je tu 30 let je vaša stranka z istim vodjem in prosim, da se držite teme, poglejte kaj ste napisali, Zakonodajno-pravna služba vam pa je povedala vse o vaši točki ena, dva, tri, štiri in pet. Prosim, bodite dostojni, tudi malo etični kodeks.«

V sredo izredna seja DZ o boju proti korupciji Na izredni seji v sredo bodo poslanci a predlog SDS obravnavali predlog priporočila vladi v zvezi s stanjem na področju boja proti korupciji. V SDS se namreč bojijo, da ima država pod zdajšnjo vlado »resne težave s korupcijo in netransparentnim vodenjem javnih zadev«. Na koruptivno in klientelistično ravnanje vlade po mnenju SDS med drugim kaže nedavni nakup stavbe na Litijski cesti v Ljubljani za potrebe ministrstva za pravosodje, nakup 13.000 prenosnih računalnikov ministrstva za digitalno preobrazbo in lastništvo predsednika vlade Roberta Goloba v podjetju Star Solar.

Vmešal se je tudi Hoivikov poslanski kolega Branko Grims: »Fantu, ki je star, koliko let, govorite o komunizmu, se pravi, da ne vem, ali se vam kaj prikazuje, ampak jaz vas že najprej opozarjam, v tem trenutku, glejte, Fran Milčinski je napisal Butalce kot zabavno literaturo, ne kot navodilo za vodenje države s strani Golobove vlade, in vas lepo prosim, da vsaj vi vodite to sejo tako kot je skladno s Poslovnikom, se pravi, korektno in nehajte vi žaliti vse ostale, kajti to ste ravnokar storili. To je groba žalitev. Jaz konkretno, če želite vedeti, sem bil v kazenskem vodu JLA zato, ker sem odklonil, da bi kadarkoli stopil v komunistično partijo.«