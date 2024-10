Poglejte, koliko ga je danes ponoči »nametalo« na Kredarici, snežna odeja že zelo debela (FOTO)

Nižje ležeče predele Slovenije je v sredo in četrtek zajelo obilno deževje, v višjih legah pa je zapadlo precej snega. Po poročanju Agencije RS za okolje (Arso) je višina snežne odeje na Kredarici danes ob 8.00 znašala 73 centimetrov. V zadnjih 12 urah je tam zapadlo 38 centimetrov novega snega. Od 20.00 do 8.00 ga je 15 centimetrov zapadlo tudi na Voglu, poroča Arso.

Posnetki kažejo, da ga je nekaj zapadlo tudi na Vršiču, a je snežna odeja bistveno tanjša od tiste na Kredarici.

Poštarski dom na Vršiču FOTO: Hribi.net/zaslonska slika

Lepo je pobelilo tudi Kočo na Krnici, ki je na nadmorski višini 1113 metrov.

Nevarnost zaradi obilnih padavin še ni mimo

V prihodnjih nekaj dneh ni pričakovati tako obilnih padavin, kot so našo državo zajele v zadnjih dneh. Nevarnost zaradi slednjih še ni popolnoma mimo. Kot smo že poročali, je Arso danes zaradi močnih padavin za jug Slovenije izdal oranžno opozorilo, a ga je čez dan umaknil. Za jugozahod je napovedal močno burjo, ki pa bo čez dan postopno slabela. Krka in njeni pritoki še vedno naraščajo in lahko danes v širšem obsegu poplavijo v spodnjem toku. V prvem delu noči je možno, da bo poplavljala tudi Kolpa.

Arso za danes napoveduje oblačno vreme z občasnim dežjem. Jutri bodo padavine povsod ponehale. Sprva bo ponekod še rahlo deževalo, popoldne pa lahko pričakujemo, da se bo oblačnost v zahodnih krajih že trgala.

Danes bodo najvišje dnevne temperature od 10 do 14 stopinj Celzija, na Primorskem do 17, v Zgornjesavinjski dolini pa bodo približno 4 stopinje Celzija. Jutri bo zjutraj od 6 do 11 stopinj Celzija, v alpskih dolinah le okrog 2, čez dan pa jih bomo namerili od 9 do 15, na Primorskem okrog 17.

Za nedeljo Arso napoveduje sončno vreme z meglenim jutrom. V ponedeljek bodo imeli na vzhodu še delno jasno vreme, drugje pa lahko pričakujemo, da se bo oblačnost čez dan povečevala.