Oranžno opozorilo: močan dež in veter bosta še vztrajala

Zaradi močnih padavin velja danes za jug Slovenije oranžno opozorilo, na jugozahodu pa je napovedana tudi močna burja, opozarja Agencija RS za okolje (Arso). Krka in njeni pritoki še vedno naraščajo, danes pa lahko v širšem obsegu poplavijo v spodnjem toku. V prvem delu noči naj bi poplavljala tudi Kolpa.

Oranžno opozorilo velja do dopoldneva, ko se bo vreme v osrednji in jugozahodni Sloveniji umirilo. Na jugovzhodu države pa bo zaradi močnega vetra veljalo rumeno opozorilo.

Vremensko opozorilo FOTO: Arso

Močna burja

Krka in njeni pritoki počasi naraščajo in poplavljajo na območjih pogostih poplav. V srednjem toku bo naraščala predvidoma do dopoldneva, v spodnjem toku pa do popoldneva. Poplavljene površine se bodo postopno povečevale, pri čemer lahko Krka v spodnjem toku poplavi v širšem obsegu, opozarja agencija.

Kolpa je v zgornjem in srednjem toku po prehodnem upadanju pričela ponovno naraščati, v spodnjem toku pa se njeno naraščanje nadaljuje. Ponoči bo Kolpa poplavljala na izpostavljenih območjih, zjutraj pa se bo pretok začel zmanjševati.

V noči na petek bo na Primorskem pihala tudi močna burja, ki bo predvsem v Vipavski dolini v sunkih presegala hitrost 120 km/h.

35 prostovoljnih gasilskih enot in pet poklicnih

Tudi preko noči so na območjih regijskih centrov za obveščanje Brežice, Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Nova Gorica, Postojna in Slovenj Gradec gasilci ter delavci komunalnih in cestnih podjetij odstranjevali posledice deževja in burje na Primorskem. Na upravi za zaščito in reševanje so zabeležili 86 dogodkov, od tega 64 v povezavi z burjo.

Na terenu je bilo aktivnih 35 prostovoljnih gasilskih enot in pet poklicnih. Gasilci so s protipoplavnimi vrečami zaščitili ogrožene objekte, iz objektov črpali vodo in odstranjevali podrta drevesa in posledice plazov, so sporočili z uprave.

Razmere na cestah

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je promet zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah.

Zaradi burje je na vipavski hitri cesti med Nanosom in Selom ter na regionalni cesti Razdrto-Podnanos-Manče-Vipava-Ajdovščina prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami.

Zaradi poplav in zemeljskih plazov so popolne zapore v Laškem v podvozu na Trubarjevem nabrežju na relaciji Laško-Breze-Šentjur ter na cestah Smednik-Zameško-Kostanjevica med Koprivnikom in Malencami, Kočevje-Željne pri Željnah, Grgelj-Fara na več odsekih, Grgelj-Kot med Prelesjem in Dolom ter cesta Kot-Sodevci, Vavta vas-Dolenjske Toplice-Podturn pri Podturn, Volče-Solarji pri Volčah in Dolenja vas-Gotenica pri Grčaricah.

Zaradi zimskih razmer je cesta čez prelaz Vršič prevozna samo za osebna vozila z verigami, cesta Strmec-Mangart pa je zaprta. Ko se ob sneženju sneg oprijemlje vozišča in je vozišče zasneženo, je obvezna zimska oprema.

Zaprte ceste

Do 6. oktobra do 20. ure bo zaradi del zaprta cesta Celje-Krško pri Vrhovem. Od sobote od 6. ure do nedelje do 24. ure bo zaradi del zaprta cesta Ljubljana-Litija pri Beričevem. Cesta bo predvidoma zaprta še vsak vikend v oktobru. V soboto med 7.30 in 17. uro bo zaradi del zaprta cesta Litija-Zagorje pri Šklendrovcu. Od nedelje do četrtka pa so predvidene popolne zapore vsak dan med 8. in 17. uro. Do 15. novembra bo zaradi del zaprta cesta Pri Cerkvi-Struge-Smuka med Žvirčami in Smuko.