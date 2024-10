Dele Slovenije pobelil sneg. Poglejte, kje ga je zapadlo 35 centimetrov (FOTO)

Zvečer in v noči na petek bo še deževalo, meja sneženja se bo na severu spustila do nadmorske višine okoli 1200 metrov. Na Primorskem bo pihala močna burja, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Kot je na družbenem omrežju X razkril vremenar Blaž Šter, na Primorskem veliko težav povzroča burja, medtem pa je gore zajelo obilno sneženje. »Na Kredarici je zapadlo 35 cm snega. Sneži marsikje v sredogorju. Na Vršiču 10 cm belega,« je zapisal.

Na snežne razmere na cestah opozarja tudi prometno-informacijski center.

Proti jutru bodo padavine od zahoda oslabele in ponekod ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, na Primorskem okoli 13, v alpskih dolinah okoli 2 stopinj Celzija.

Pihala bo močna burja

V petek bo oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo pogostejše popoldne. V vzhodnih krajih bo večinoma suho. Ponekod bo pihal severni veter, na Primorskem sprva zmerna do močna burja, ki bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 14, na Primorskem okoli 17 stopinj Celzija.

Danes zvečer in v noči na petek bo na Primorskem pihala močna burja, ki bo predvsem v Vipavski dolini v sunkih presegala hitrost 120 km/h. V večjem delu Slovenije bodo do petka zjutraj obilnejše padavine. Največ dežja bo padlo v zahodni, južni in osrednji Sloveniji.