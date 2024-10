Poglejte, kje in za koliko so lahko dopustovali zaposleni na RTV

Poletje se je dokončno poslovilo, z njim pa je konec tudi letnih dopustov. Mnogi Slovenke in Slovenci so se tudi letos odpravili na hrvaško obalo, spet drugi pa so se na počitnice podali na nekoliko bolj oddaljene destinacije. Če so nekoč imela skoraj vsa večja podjetja v lasti počitniške hiške, ki so jih lahko po zmerni ceni najeli zaposleni, je to danes prej izjema kot pravilo.

Nekaj počitniških kapacitet pa ima še vedno v lasti RTV Slovenija. Kot je mogoče razbrati iz plakata, ki je visel na tamkajšnjih hodnikih, zaposlenim ponujajo počitniške enote na treh lokacijah. Omogočajo jim tudi plačilo na obroke.

Na hrvaškem otoku Vis lahko v bungalovskem naselju bivajo od 10. junija dalje. Za polpenzion je treba odšteti od 35 do 51 evrov na osebo na dan. V Počitniškem domu Fiesa morajo za sobo plačati od 38 do 75 evrov na noč.

Hišico v Termah Čatež, ki sprejme do 6 oseb, pa lahko zaposleni najamejo za 55 evrov na noč. Kopalne karte so vključene v ceno.

Plakat je visel na hodnikih RTV. FOTO: Zaslonski posnetek

Na nacionalko smo naslovili vprašanja, koliko nepremičnin imajo v lasti v tujini ter ali so morda razmišljali o prodaji – glede na nezavidljivo finančno situacijo v zavodu. »RTV Slovenija ima v tujini eno manjšo nepremičnino, katere prodaja za zdaj še ni v planu,« so nam na kratko pojasnili.