Poglejte, kakšna jo je mahnila na Triglav (FOTO)

Mladenka na Triglav v sandalih. FOTO: Posnetek Zaslona, Vir: planinka Nika

Za kratek pregled vsega in kot opomnik vam lahko služi 10 priporočil Združenja planinskih organizacij alpskega loka (CAA):



Varno pohodništvo in planinarjenje Kot dejavnosti na prostem sta pohodništvo in planinarjenje odličen način za izboljšanje kondicije, spoznavanje ljudi in zabavo. Naslednja priporočila so planinska združenja pripravila z namenom, da bo dejavnost izvajana kar se da varno in prijetno.



1. Nabiranje kondicije Pohodništvo in planinarjenje sta vzdržljivostna športa, ki obremenita srce in pospešita prekrvavitev, zato morate biti pohodniki in planinci zdravi in morate znati realno oceniti svoje sposobnosti. Nikar ne hitite, za hojo izberite tak tempo, da nihče v skupini ne omaga.



2. Skrbno načrtovanje Zemljevidi, vodniki, internet in poznavalci vas lahko poučijo o dolžini, višinski razliki, težavnosti ture in o trenutnih razmerah. Ture vedno izberite glede na sposobnosti skupine. Posebej bodite pozorni na vremensko napoved, saj veter, dež in mraz povečajo nevarnost nezgod.



3. Popolna oprema Svojo opremo ustrezno prilagodite načrtovanemu pohodu, vaš nahrbtnik pa naj ne bo pretežak. Vedno imejte v nahrbtniku zaščito pred dežjem, mrazom in soncem, prav tako imejte s seboj tudi komplet za prvo pomoč in mobilni telefon (številka za klic v sili v Evropi: 112). Pri orientaciji si pomagajte z zemljevidi in GPS-om.



4. Primerna obutev Dobri pohodniški oziroma planinski čevlji ščitijo stopalo in ublažijo obremenitev nanj ter izboljšajo oprijem pri stopanju. Pri izbiri obutve se prepričajte, da se čevlji odlično prilegajo, imajo podplat z dobrim oprijemom, so vodoodporni in lahki.



5. Zanesljiv korak je ključnega pomena Padci zaradi zdrsa ali spotikanja so najpogostejši vzroki nezgod. Upoštevajte, da prehiter tempo hoje ali utrujenost zelo vplivata na gotovost vašega koraka in na vašo zbranost. Prav tako pazite na padajoče kamenje, s previdno hojo pa se boste izognili proženju kamenja.



6. Ostanite na označenih poteh Na neoznačenih poteh obstaja večja nevarnost, da zaidete s poti, poveča se tudi nevarnost padcev in podora kamenja. Izogibajte se bližnjic. Če ugotovite, da ste zašli, se vrnite nazaj na zadnje mesto, kjer se še znajdete. Strma pobočja s starim snegom se pogosto podcenjuje, a so zelo nevarna in nam na njih zlahka zdrsne.



7. Redni odmori Redni počitki pohodnikom in planincem omogočajo, da si opomorejo ter uživajo v pokrajini in druženju. Redno jejte in pijte, da ohranite svojo moč in zbranost. Izotonični napitki so idealni za pogasitev žeje, žitne ploščice, suho sadje in piškoti pa potešijo lakoto med hojo.



8. Odgovornost za otroke Za otroke je zelo pomembno, da krajino odkrivajo na zabaven in raznolik način. Na odsekih poti, kjer obstaja nevarnost padca, naj za vsakega otroka skrbi ena izkušena odrasla oseba. Zelo zahtevni pohodi, kjer je potrebna dolgotrajna koncentracija, niso primerni za otroke.



9. Manjše skupine Manjše skupine so bolj prilagodljive in članom omogočijo, da si med seboj pomagajo. Vsi v vaši skupini naj bodo seznanjeni s podatki o cilju pohoda in poti v obe smeri. Skupina naj se drži skupaj. Samohodci, pozor: tudi manjša nezgoda lahko zahteva resno reševanje.



10. Spoštovanje narave in okolja Varujte naravno okolje. Za sabo ne puščajte smeti, ostanite na poti, ne motite divjih ali domačih živali, ne dotikajte se rastlin in spoštujte zavarovana območja. Uporabljajte javni prevoz ali skrbite za čim bolj optimalno izkoriščenost osebnih vozil.



In kot imamo v mislih, da nad 1500 metri ni greha, imejmo tudi v mislih, da smo na vrhu šele na polovici poti – naš cilj je varno priti domov.



Pred hojo v gore se je treba dobro pripraviti in si zagotoviti primerno opremo, še posebej če se odpravimo v visokogorje. To čivkajo že vsi vrabčki na veji pa še kakšen golob v mestu. Tako smo vsaj mislili, ampak očitno smo se zmotili. Gore so postale pravi magnet tudi za ljudi, ki tja nikoli prej niso zahajali in o gorniški opremi ne vedo nič. O tem smo se znova prepričali danes, ko je po družbenih omrežjih zaokrožila fotografija mlade obiskovalke gora, ki se je tja odpravila kar v poletnih sandalih. Pa to niti ni bila kakšna izmed nižjih gora, gospodična jo je tako obuta mahnila kar na Triglav. Njeno obutev preverite v spodnji fotografiji.Gorniki v skupini Hribovc.si so nad mladenkinim ravnanjem ogorčeni. Opozarjajo na nevarnosti v gorah in na številne nesreče, ki se tam zgodijo prav takim. Nekateri izmed komentatorjev dogodka pozivajo k uvedbi nekakšne »gorniške policije«, ki bi takšne in drugačne neprimerno opremljene pohodnike denarno kaznovala. Drugi pa se sprašujejo, ali ne bi bilo v primeru nesreče podobno obutih gornikov primerno njim samim zaračunati reševanja. Nemalo med njimi pa je v gorah opazilo celo bose pohodnike.Po drugi strani pa so nekateri med njimi prepričani, da bistveno vlogo v gorah odigrajo izkušnje in ne oprema. Opozorili pa so tudi na to, da obstajajo tudi pohodniški sandali in da lahko izkušen hribolazec v taki obutvi opravi marsikateri vzpon. Nekateri so spomnili nato, kakšni so nekaj desetletij nazaj v hribe hodili sami. Po zdajšnjih merilih bi bila to povsem neprimerna obutev. Tako je eden opozoril tudi na obutev predsednikaob Krnskem jezeru, ki bi bila po današnjih merilih prav tako obsojanja vredna.Kakšno je vaše mnenje? Imate podobno zgodbo? Delite jo z nami.Za vse, ki se v kratkem odpravljate v gore polagamo na srce, da preberete naslednja priporočila, ki jih je za varno hojo v hribe pripravila Planinska zveza Slovenije.