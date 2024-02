Poglejte, kako so na Prešernovem trgu slavili Putina, govorila tudi bivša poslanka Levice Violeta Tomić (VIDEO)

Kot smo že poročali, je ob današnji drugi obletnici ruske invazije na Ukrajino tudi v Ljubljani potekal shod v podporo Ukrajini, ki sta ga pripravili ukrajinska skupnost v Sloveniji in ukrajinsko veleposlaništvo v Ljubljani.

Zbrani so se Sloveniji zahvali za vso dosedanjo pomoč in prosili za nadaljnjo vojaško podporo ter dodatne sankcije proti Rusiji v prihodnje.

Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk Nikoli se ne bomo vdali. To je edino sporočilo, ki ga moramo dati Putinu.

Na shodu pred Moderno galerijo se je zbralo več sto podpornikov Ukrajine. Udeleženci so se sprehodili do ruskega veleposlaništva in kasneje do Kongresnega trga, kjer so jih nagovorili častni gostje in ukrajinski begunci.

Gibanje Slovenija proti rusofobiji S propagando in cenzuro so nas zahodne elite prisilile v obračunavanje z Rusko Federacijo, navzlic stoletjem tradicionalno bratskih odnosov med narodoma Slovenije in Rusije. Nalagani in zapeljani, državljani RS tako nehote sodelujemo v umazanih političnih igrah nekdanjih kolonialnih velesil, v katere nas je odrinila hlapčevska drža slovenske politike, čeprav tudi v našo gospodarsko in politično škodo. S tem smo neposredno soudeleženi v stopnjevanju neizmerne človeške tragedije, ki jo podaljševanje nesmiselne vojne povzroča. Dejanja naše države in EU ne koristijo nikomur, istočasno pa zelo škodujejo civilnemu prebivalstvu Ukrajine, ki ne ječi samo pod težo vojnih grozot, temveč tudi zločini lastne skorumpirane vlade.

Ob drugi obletnici vojne pa se je na Prešernovem trgu zbralo tudi okoli 30 podpornikov Gibanja Slovenija proti rusofobiji.

Vabilo na shod proti rusofobiji. FOTO: Fb

Na shodu so pozvali, da naj Slovenija nemudoma preneha oboroževati Ukrajino in se usmeri izključno na pošiljanje humanitarne pomoči obema sprtima stranema, naj normalizira diplomatske odnose z Rusijo in odpravi sankcije proti njej, ter sprejme korake za diplomatsko posredovanje med sprtima stranema.