Bolj jasnega sporočila Putinu ne bi mogli poslati: na gnoj postavili okrvavljeno rusko zastavo (VIDEO)

V več evropskih državah so ob današnji drugi obletnici ruske invazije potekali shodi v podporo Ukrajini. Množice so se med drugim zbrale v Nemčiji, Veliki Britaniji, Latviji in na Poljskem.

Več kot 3000 ljudi se je popoldne zbralo na shodu pri Brandenburških vratih v Berlinu. Številni so mahali z ukrajinskimi zastavami, drugi pa so svoje poglede na vojno prikazovali na transparentih in plakatih s slogani, kot sta Rusija vedno laže ali Hudič je v Kremlju.

V jutranjih urah so aktivisti okoljevarstvene organizacije Greenpeace na pročelje ruskega veleposlaništva v Berlinu projicirali več sloganov v znak protesta proti vojni. Ustavite ubijanje in Roke stran od Ukrajine je bilo na stavbi mogoče prebrati v nemščini in angleščini. Shodi so med drugim potekali tudi v Kölnu in Frankfurtu.

Tudi v Veliki Britaniji so se zbrale množice ljudi, da bi izrazile podporo Ukrajini in se poklonile žrtvam vojne. Spominska slovesnost v Londonu se je začela z molitvijo v ukrajinski katedrali v Mayfairu. Tudi na Škotskem so se politični in verski voditelji udeležili maše ob obletnici vojne na edinburškem gradu.

Pred hišo ruskega veleposlanika odvrgli dve toni gnoja

Na Poljskem so medtem protestniki pred hišo ruskega veleposlanika po lastnih ocenah odvrgli dve toni gnoja, nanj pa so položili okrvavljeno rusko zastavo s črko Z.

V latvijski prestolnici Riga se je zbralo na stotine ljudi na solidarnostnem shodu za Ukrajino. Pod geslom Skupaj do zmage! so udeleženci mahali z ukrajinskimi in latvijskimi zastavami ter držali plakate, ki so obsojali rusko agresijo in pozivali k podpori Ukrajini.

FOTO: Kacper Pempel Reuters

Shodi tudi v Srbiji, Sloveniji in na Hrvaškem

Shodi so potekali tudi na Hrvaškem in v Srbiji. Na shodu v Zagrebu je tamkajšnji ukrajinski veleposlanik Vasilij Kirilič izpostavil, da Ukrajina brani svobodo in demokracijo vseh zahodnih držav in jo je treba pri tem podpirati.

Na Trgu republike v Beogradu so številni mahali z zastavami Ukrajine in EU, nekateri pa so nosili transparente z napisi Stop vojni, stop zlu in Ukrajina bo zmagala. Medtem se je državni sekretar za mednarodne zadeve v kabinetu predsednika vlade, Vojko Volk, v imenu predsednika vlade udeležil shoda v podporo Ukrajini v Ljubljani, kjer je poudaril, da se »Ukrajinci borijo z odločnostjo, dostojanstvom in pogumom. Njihov boj je naš boj.« Na shodu pred Moderno galerijo se je zbralo več sto podpornikov Ukrajine. Udeleženci so se sprehodili do ruskega veleposlaništva in kasneje do Kongresnega trga, kjer so jih nagovorili častni gostje in ukrajinski begunci.