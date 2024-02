Ste videli, kako je predsednica republike zapela v kljubovanje Putinu? (VIDEO)

Danes minevata natanko dve leti, odkar je ruski predsednik Vladimir Putin sprožil invazijo na Ukrajino z besedami, da gre za posebno vojaško operacijo »za demilitarizacijo in denacifikacijo« Ukrajine.

Ob tej žalostni obletnici je predsednica republike Nataša Pirc Musar vnovič ostro obsodila rusko agresijo in dodala, da Slovenija še naprej ostaja solidarna z Ukrajino. V poklon hrabrim ljudem Ukrajine pa je skupaj s pevko Kristino Oberžan zapela ukrajinsko ljudsko pesem.

»Pesnik Henry Wadsworth Longfellow je glasbo opisal kot univerzalni jezik človeštva. Razumemo ga vsi, če le odpremo svoje srce in prisluhnemo, kaj nam sporoča. Globoko v sebi verjamem, da nam prinaša sporočila miru, ljubezni in sožitja,« je zapisala na Instagramu.

Ob tem je poudarila, da Slovenija strogo obsoja rusko agresijo in še naprej ostaja solidarna z Ukrajino in milijoni ljudi, ne samo na ukrajinski strani, ki si te vojne niso nikoli želeli. »Tako kot pravi pesem, želijo živeti in ljubiti,« je še dodala.