Poglejte, kako je videti srečanje naivne umetnosti in moderne tehnologije (FOTO)

Mladi in umetnost gredo z roko v roki, sploh če je poleg še ščepec moderne tehnologije. V Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje tako izvajajo evropski projekt Virtualna galerija likovnih samorastnikov Trebnje (VGLST).

Gre za inovativno povezovanje naivne umetnosti v zbirki Galerije likovnih samorastnikov Trebnje in sodobne tehnologije, ki omogoča digitalno obogateno doživljanje kulturne dediščine. »Opažamo, da je osnovnošolce in srednješolce težko spraviti v galerijo. Prav zato te delavnice, ki pa so precej medgeneracijsko oblikovane. Radi se jih udeležujejo tudi odrasli,« pove kustosinja Deja Bečaj.

Od gline prek silikona do mavca

Na prvi delavnici so udeleženci spoznavali čare in skrivnosti digitalne fotografije, na zadnjih dveh pa kiparstvo in ustvarjanje odlitkov, tudi ali predvsem z uporabo modernih materialov, in 3D-tiskom. Obiskovalci so se sprehodili po galeriji, si pozorno ogledali razstavljena dela, v spomin vtisnili zanimiv detajl, ga potem tudi opisali sosedu na delavnici, potem pa se pod strokovnim vodstvom lotili dela. Takole nekako je bilo pri kiparjenju.

»Učili smo se izdelave odlitka. Najprej smo iz gline izdelali original, potem smo v njega vlili silikon, da smo dobili kalup. Na koncu pa smo v kalup vlili mavec in tako na koncu dobili odlitek našega originala, kot je bil na začetku. Na koncu smo vse še pobarvali, da smo dobili izdelek, ki je podoben slikam naivcev,« je popoldne v galeriji opisala mentorica Nina Mrđenović. »Rada se udeležim takih delavnic, da se kaj novega naučim. Tudi nekaj prijateljev sem tu srečala,« je povedala osnovnošolka Hana, ki je ustvarjala na kiparski delavnici. »Vsi končni izdelki bodo združeni v skupno sliko, da bo nastala ena velika slika detajlov umetniških del, ki so v tej galeriji,« je dodala domačinka Andreja.

Pomembno je znanje modeliranja

Zanimivo je bilo tudi na 3D-modeliranju, delavnico je vodil Jan Ravbar. Udeleženci so si ogledali bogato zbirko v trebanjski galeriji in iskali podrobnosti, detajle umetnin za edinstven galerijski spominek. »Dejansko so iskali motiv, s katerim bi najbolje prikazali razstavo, ki jo ima galerija,« pravi Ravbar iz podjetja Aklih. Izbrano so skicirali in pripravili t. i. 2D-motiv. Z Ravbarjem so se posvetovali o tem, kaj bi bilo treba za 3D-tisk izboljšati, prilagoditi.

»Izbrali smo par motivov in iz njih pripravili 3D-motiv,« nadaljuje Ravbar. »Ogledali so si 3D-tisk prvega izbranega spominka (stojala). Izmed svojih predlogov so izbrali najprimernejši motiv za spominek in ga natisnili.«

Po njegovih besedah 3D-tisk postaja cenovno dosegljiv tudi za navadne smrtnike. Cena tiskalnikov se giblje od 400 evrov navzgor, filament, material, iz katerega se tiska, pa od 20 evrov naprej za 700 gramov materiala. »Vendar brez ustreznega znanja 3D-modeliranja ne gre. Na srečo pa obstajajo danes že določene platforme, kjer drugi modelirajo in potem to le preneseš in tiskaš. Pri 3D-tisku so zelo pomembne tudi izkušnje,« še opozori Ravbar, ki je zbranim pojasnil, da se 3D-tisk pogosto uporablja v različnih industrijah. Prav za 3D-delavnico je bilo tudi največ zanimanja. Tudi zato so v Trebnjem veseli, ker so v sklopu tega evropskega projekta prišli do novega 3D-tiskalnika, ki bo ostal galeriji.

Izdelki, ustvarjeni na delavnicah, bodo del potujoče razstave.



Namen delavnic je bil tudi, da ciljna publika v trebanjski galeriji ob pomoči mentorjev išče zanimive, razgibane, barvite detajle. Ob tem so se povsem nehote učili – posamično in skupinsko – opazovati likovna dela in jih ceniti, ob spoznavanju osnov fotografije, kiparstva in 3D-tiska ter prepletati usvojeno znanje za pripravo, izdelavo edinstvenih spominkov Galerije likovnih samorastnikov Trebnje. Še več, vsi izdelki, ustvarjeni na delavnicah, bodo postali del potujoče razstave – do pomladi bo obiskala še Ivančno Gorico, Dolenjske Toplice in Žužemberk.

V okviru projekta VGLST je zaživel tudi Samo Rastnik, edinstveni virtualni vodnik po trebanjski galeriji, ki obiskovalcem zastavlja naloge in jih spodbuja k raziskovanju galerijskih zbirk. O uporabi sodobne tehnologije pri predstavljanju kulturne dediščine pa bodo poznavalci govorili na strokovnem dogodku v galeriji, predvidoma maja.

Tovrstni tiskalniki so vse dostopnejši.

Osnova pri 3D-tisku je modeliranje.