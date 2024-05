Pogijeva Komenda je postala Rozamenda (FOTO)

Cela Slovenija je tri tedne dihala, gledala, sanjala in navijala v roza barvi. V rožnati barvi majice, ki jo je že drugi dan dirke po Italiji, Giro d'Italia, ene od treh najtežjih kolesarskih dirk na svetu, oblekel naš Pogi. V roza opravi na roza kolesu je zahtevno preizkušnjo včeraj tudi zmagoslavno sklenil v Rimu. In v prav to barvo se je odela občina Komenda, v kateri je tudi Klanec, domači kraj Tadeja Pogačarja.

"Posebni občutki. Fenomenalni," besed ob še enem izjemnem dosežku njihovega častnega občana skoraj ni našel Jurij Kern, župan Komende, ki je Pogija v petek in soboto spremljal celo ob progi.

Pred štirimi leti je slika krožišča v Komendi obšla svet, ko so se kolesarskemu šampionu njegovi sokrajani za zmago na dirki Tour de France zahvalili tako, da so ga prebarvali z rumeno. Včeraj pa so rumeni krog, ki objema lipo sredi krožišča, obdali s še nekoliko širšim – v nežno roza barvi. Še več, v roza so prebarvali tudi cestna znaka Komende in Klanca! Zaradi zmag na dirki po Franciji so Komendi rekli tudi Rumenda, zdaj nekateri kraju rečejo Rozamenda.

Krožišče v Komendi z lipo na sredini je verjetno najslavnejše na tej strani Alp.

Po Pogačarjevi zmagi na Tour de Franceu so krožišče obarvali rumeno. Po zdajšnji zmagi na Giru je tudi roza.

Rumena. Roza. Je na krožišču še dovolj prostora za rdečo barvo Vuelte?

"Z navijaškimi obeležji pokažimo celotnemu svetu, kako ponosni smo na Pogija, in s kolesi naredimo častni krog po novo obarvanem krožišču!" so z občine na družbenih omrežjih pozvali ljudi, naj zakrožijo zmagovalcu Gira v čast. In res se je pri komenškem krožišču včeraj malce pred poldnevom zbrala velika množica ljudi. Nekateri peš, drugi na kolesih, a vsi z neizmernim ponosom v srcih. Drobna zahvala za velikanski dosežek njihovega Pogija.

Komenda ne šteje niti tisoč duš, a pozna jo ves (kolesarski) svet. Ne le zaradi dejstva, da od tod prihaja Pogačar, tudi rumeno in roza obarvano krožišče je šlo v svet. Barvanje krožišča in kolesarjenje so namreč posnele televizijske kamere za prenos Gira d'Italia, ki se je včeraj končal v Rimu.

Mladi kolesarji so nedvomno našli svojega vzornika.

Za Pogija je krožilo staro in mlado.