Podžgal jih je ranjeni motorist

Po podatkih Zavoda RS za transfuzijsko dejavnost so zaloge krvi skromne. Ženske jo lahko darujejo vsake štiri mesece, moški vsake tri. Če želite darovati kri, ste stari med 18 in 65 leti, zdravi in dobrega počutja, lahko pokličete najbližji center, kjer vam bodo podali vsa potrebna pojasnila. Telefonske številke za naročanje na darovanje krvi; Ljubljana (ZTM) 051 389 270, 051 671 147 ali 030 716 796, številka nujnega telefona, kjer so dosegljivi 24 ur na dan, pa je 051 389 325. Nova Gorica; 01/ 54 38 352, Trbovlje (CTD TRB) 051 649 350, Novo mesto 07/391 65 75, Jesenice 04/58 68 308 in 04/54 38 364, Izola 05/ 66 06 239, Slovenj Gradec 01/ 54 38 351, Celje 03/423 35 97, Maribor (CTM) 041 320 796 ali 02/321 22 71, ETD Murska Sobota 031 398 451, ETD Ptuj pa 051 615 124.

V torek ob osmih zjutraj se je pred Splošno bolnišnico Izola pripeljala velika skupina motoristov in vzbudila zanimanje očividcev. Toda primorski motoristi se niso pripeljali, ker bi kateri potreboval zdravniško pomoč, temveč so prišli sami pomagat. V Centru za transfuzijsko dejavnost v Izoli so že tridesetič darovali kri.»Člani in članice Moto kluba Kondor iz Kopra in Moto kluba Zabavlje skupaj s prijatelji iz drugih klubov trikrat na leto, deset let zaporedoma, darujemo kri,« nam je povedal, predsednik Moto kluba Kondor, zelo zadovoljen, da so se jim ob okrogli obletnici pridružili tudi člani, ki so imeli strah pred injekcijami. Bili so navdušeni, od zdaj bodo redno darovali, nam je povedal Vincek.Jubilejni krvodajalski akciji se je pridružil tudi koprski župan, ki sicer redno daruje kri, kot nam je povedal, dvakrat ali trikrat na leto, nazadnje pa jo je aprila: »Darovanje krvi je ena tistih majhnih plemenitih gest, ki kažejo na to, da se družbi lahko tudi pomaga, ne od nje le pričakuje,« je za Slovenske novice povedal prvi mož Kopra.Kondorji so na Primorskem za zgled mnogim, dobro so znani po svoji dobrodelnosti. Kadar je treba zbirati denar ali druga sredstva pomoči potrebnim priskočijo prvi, tako bolnim, socialno ogroženim in drugim, nikogar ne zavrnejo. Omenimo le, da sleherno leto pred božičem obiščejo primorske organizacije za otroke s posebnimi potrebami, božički na motorjih jim takrat pripeljejo, kar si želijo oziroma potrebujejo. Kako so dobili idejo o organiziranih krvodajalskih akcijah?»Pred desetletjem smo se po naključju peljali po cesti, ki je bila par minut pred tem prizorišče hude prometne nesreče. Motorist je ležal na cesti, vse je bilo krvavo, zares pretresljiv in tragičen prizor. Spraševali smo se, ali bi znali pomagati, če bi prišli prvi. Takrat je padla odločitev, da bomo prispevali na tak način, da darujemo, se izobražujemo, organiziramo in udeležujemo preventivnih akcij za varnost motoristov na cesti,« nam je še povedal Vincek.