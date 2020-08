Posledice okužbe strašnejše, kot si morda mislite

Mateja Logar. FOTO: STA, zaslonski posnetek

s klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja pri UKC Ljubljana je opozorila, da virus ostaja med nami. Nerazumljivo je po njenem mnenju, da nekateri govorijo, da je nošenje mask poseganje v njihove osebne pravice. »Tudi pravica nekoga, ki lahko zboli za hudo obliko, je da ne zboli. Moramo gledati na dobrobit širše družbe. Ne gre samo za to, da ne zbolimo mi, ampak da okužbe ne prenesemo na bližnje in na tiste, ki so ranljivejši«, je povedala na vladni tiskovni konferenci o aktualnem dogajanju glede novega koronavirusa.Preberite tudi:Docentka Logarjeva je opozorila, da so v osmih mesecih, kolikor je poznan virus, veliko stvari o njem izvedeli, še vedno pa veliko stvari ne vemo. »Vemo, da čudežnega zdravila ni. Veliko se govori o cepivih, ki so v fazi preizkušanja, a le okoli šest odstotkov od tistih, pri katerih so začeli klinično raziskavo, jih po navadi pride do tržišča. Če imamo trenutno 10 dobrih kandidatov, to morda pomeni, da bo eden (ali pa nobeden) od teh prišel do faze, ko bi ga učinkovito in varno lahko začeli uporabljati.« Tudi glede zdravila trenutno ni dobrih informacij, trenutno gre za to, da zdravijo bolezen z obstoječimi zdravili. Omenila je tudi zdravljenje s prebolevniško plazmo, ki se je dobro izkazala pri okužbah s sarsom in mersom, pa tudi pri tistih, ki imajo hude oblike covida 19.Preberite tudi:Vedno več podatkov je o tem, da bolezen ni problem samo v akutni fazi, ampak je problem tudi potem, ko bolezen prebolimo, je opozorila. Pravi, da tu potem ni velikih razlik med mladimi in starimi; če nekdo, mlad ali star, akutno fazo praviloma preboli v blažji obliki, pogosto ne potrebuje bolnišničnega zdravljenja, pri kasnejših posledicah pa ni več tako. Tudi nekdo, ki je prebolel covid 19 doma v nekaj dneh, ima lahko v naslednjih tednih in celo mesecih težave s spominom, koncentracijo, nenavadno utrujenostjo in izgubo mišične mase, kar vpliva na splošno počutje, otekanje sklepov ...Veliko je podatkov tudi o tem, da je po prebolelem covidu 19 zelo povečano tveganje za nastanek možganske kapi, tudi med mladimi. To so skupine, ki doslej niso veljale za rizične. Mladi se morajo zavedati, da je potek lahko blažji, ampak posledice so lahko problematične. Okoli 20 odstotkov tistih z blagimi simptomi ima težave tudi še do dva meseca.