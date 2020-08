Vlada poziva: vaša kri je morda zdravilo za covid-19

»Vsi, ki ste preboleli #COVID19, imate v krvi edinstveno zdravilo, zato vas vabimo, da sodelujete pri zdravljenju bolnikov s covid-19,« se glasi poziv, ki ga je na prebivalce Slovenije naslovila vlada, poleg pa dodala ključnika daruj kri in pravi junak.



Zavod za transfuzijsko medicino pojasnjuje, da je na podlagi dosedanjih izkušenj zdravljenja drugih koronavirusnih okužb (SARS, MERS) prebolevniška plazma možno in učinkovito zdravilo tudi za covid-19, saj skrajšuje čas hospitalizacije in zmanjšuje umrljivost. »Prav zato je tudi v Sloveniji pomembno, da omogočimo zdravljenje bolnikov s hiperimunsko prebolevniško plazmo covid-19 (v nadaljevanju HCP). Samo z darovanjem plazme/krvi, ki vsebuje specifična protitelesa in jo imate osebe, ki ste prebolele covid-19, lahko pridobimo to zdravilo,« pravijo. Utečen postopek Zbiranje plazme/krvi je za transfuzijsko službo reden in utečen postopek, priprava krvnega pripravka pa standardna storitev. Program zbiranja HCP se bo izvajal v skladu z vsemi načeli in postopki, ki veljajo pri krvodajalcih, kjer je v ospredju skrb za varnost darovalca in varen odvzem krvi kot tudi zagotavljanje varne in kakovostne komponente krvi za prejemnika. Pri HCP so potrebne le dodatne preiskave, ki bodo določile vsebnosti protiteles sars-cov-2 in omogočile spremljanje prebolevnosti in njihovo analizo (nevtralizacijski in serološki test). HCP plazma bo uporabljena za zdravljenje bolnikov s covid-19 ali za nadaljnje raziskave, povezane s covid-19, pojasnjujejo in dodajajo, da v primeru, da protiteles sars-cov-2 s testi ne bodo potrdili, bo plazma uporabljena za druge bolnike. Transfuzijska služba bo podatke, zbrane v okviru programa HCP, varovala in obdelovala v skladu z varovanjem osebnih podatkov in določili GDPR.



Če ste pripravljeni sodelovati in darovati plazmo/kri za zdravljenje bolnikov, lahko to sporočite na mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali pokličite na telefon 030 485 510 vsak delovnik od 8. do 13. ure.



Po podatkih Sledilnika Covid-19 je v Sloveniji do 4. avgusta potrjenih 2.208 okužb z novim koronavirusom, trenutno sta aktivna 202 primera. Če sumite, da ste preboleli covid-19, a se niste testirali, lahko opravite test za protitelesa tudi v nekaterih drugih laboratorijih.