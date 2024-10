Sredi Dolenje Stare vasi pri Šentjerneju, ki šteje okoli 180 duš, stoji lična kapela, posvečena sv. Frančišku Asiškemu. Zgraditi jo je dal domačin Milan Gornik, ker se je, ko je bil zaprt v Rusiji in Ukrajini, zaobljubil, da jo bo postavil, če preživi. Zdaj je tu vsako leto ob godu sv. Frančiška Asiškega maša, ki jo je tudi letos daroval Anton Trpin, ki je bil župnik v šentjernejski fari kar 37 let, od letošnjega poletja in prihoda novega duhovnika Janeza Rihtaršiča pa je duhovni pomočnik in je kljub svojim 82 letom še vedno močno vpet v duhovno življenje faranov. Milan in njegova žena Ljuba G...