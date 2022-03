Po ukinitvi Tarče, Tednika in Studia City se je oglasil Marcel Štefančič

V ponedeljek dopoldne je odjeknila vest, da oddaje Studio City od 21. marca do 9. maja ne bo na sporedu. Kasneje so novico o začasni ukinitvi oddaj sporočili še iz Tednika in Tarče. Ob ponedeljkih in četrtkih naj bi bila namreč po novem na sporedu predvolilna soočenja.

Dejstvo, da njegove oddaje dva meseca ne bo na televizijskih zaslonih, je razburilo tudi voditelja Marcela Štefančiča, a kot pravi, ga odločitev vodstva niti ni preveč presenetila. »Malo pričakovano, ker so nas želeli na vsak način povoziti. Želeli so nas dati najprej na drugi program, a jim ga ni uspelo zgraditi. Iščejo razloge, opravičila in izgovore, da bi nas povozili, cenzurirali, utišali. Žaljivo in ponižujoče je zame, za ekipo Studia City in številno publiko,« je dejal za radio Prvi.

»To, da se Studio City umika, je strokovno, poslovno in ekonomsko huda napaka. Norost,« je povedal Štefančič in pojasnil, da bi oddajo lahko premaknili na drugi program, če bi že želeli imeti soočenje na prvem programu. Tako pa po njegovem mnenju odpadajo na prvem programu že uveljavljene oddaje, ker vodstvu v doglednem času ni uspelo sestaviti drugega programa.