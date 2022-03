Gledalci na nogah: pred volitvami s sporeda umaknili oddajo Studio City

Drami na RTV ni videti konca. Mnoge gledalce je presenetila odločitev pristojnih, da za nekaj tednov s sporeda umaknejo oddajo Studio City. Pojavila se je celo peticija, s katero gledalci zahtevajo vrnitev oddaje Marcela Štefančiča. »Poleg kadrovskih rošad na javni RTV, pritiskov na novinarje in novinarke sedaj še utišanje Studia City za pomembnih šest tednov pred volitvami,« so sporočili z Inštututa 8. marec, ki je pobudnik peticije. »Od 21. marca do 9. maja Studia City ne bo na sporedu. Brez posebne obrazložitve, kljub dobri gledanosti in velikemu pomenu oddaje za javnost. Za javnost, ki ima pravico vedeti. Gre za manever utišanja kritičnih glasov in gre za preprečitev zastavljanja težkih ter nepristranskih vprašanj. Tak poseg v javni medij pomeni neposredni napad na demokracijo.«

Spremembe tudi v informativnem programu

Vodstvo TV Slovenija je konec februarja uvedlo številne novosti. Kot so pred časom sporočili, je informativni program v resni krizi. »Večini oddaj že leta pada gledanost, samo Dnevnik in Odmevi so od leta 2003 izgubili kar 250.000 ali polovico nekoč zvestih gledalcev. Zato uvajamo spremembe v informativnem programu, kjer bomo oblikovali oddaje po zgledu oddaj informativnega programa avstrijske javne televizije ORF, delno tudi ZDF in britanske javne televizije BBC.«

Zakaj so se odločili za umik Studia City, preverjamo na RTV Slovenija. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.