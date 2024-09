Po ujmi so prebivalci še vedno brez pitne vode, Boštjan ostal tudi brez hiše

»Hišo je lahko porušiti, ampak potem jo je težko sezidati.« S temi besedami je pred mesecem in pol proti svoji uničeni hiši v kraju Kokra oziroma v zaselku Podlebelca zrl domačin Boštjan Anko. Obilne padavine, ki so kraj zajele v petek, 19. julija, in s seboj s hribov nad zaselkom prinesle velike količine kamenja in blata, so samo v tem delu države povzročile velikansko škodo. Najhuje je, da nad zaselkom oziroma nad poškodovanimi objekti še vedno grozijo velike količine materiala.

»O tem bo morala strokovna služba povedati, tako kot za druga območja po Sloveniji po takšnih dogodkih, ali je območje še primerno za bivanje in ga je mogoče z ukrepi zaščititi,« je le dan po dogodku med obiskom kraja pojasnila državna sekretarka na ministrstvu za naravne vire in prostor Lidija Kegljevič Zagorc.

Tamkajšnja trajna sanacija je izrednega pomena za kraj. A kaj ko je danes še zelo težko reči, kdaj bi se lahko dejansko začela. Intervencijska dela so že zaključena, prav tako so odstranjene naplavine, ki so povzročale zajezitev reke Kokre. Kljub vsemu pa so Podlebelčani še vedno brez pitne vode.

Nujna bo trajna sanacija; na fotografiji stanje v Podlebelci dan po divjanju narave. FOTO: Blaž Samec

Preddvorski župan Rok Roblek je povedal, da je verjetno celoten pritok izdatno poškodovan, zato se še vedno nenehno kali in onesnažuje vodni vir. Tisti, ki s sanitarno vodo nimajo več težav, so se znašli tako, da vodo za pitje in kuho vozijo iz službe ali pa ponjo hodijo na višje ležečo kmetijo, ki se oskrbuje prek drugega vodnega vira, a ta ni dovolj izdaten, da bi lahko zagotavljal sanitarno vodo za celoten zaselek.

Država ne izplačuje sredstev

Kamenje je v Podlebelci poškodovalo deset hiš, od tega je štiri objekte povsem zasulo, dve hiši pa nista ustrezni za bivanje. Po hitrem odzivu ministrstva za naravne vire in prostor ter Direkcije RS za vode je bila že v začetku avgusta znana prva idejna zasnova sanacije in ureditve struge hudournika. Predstavniki občine se bodo 17. septembra znova sestali s predstavniki ministrstva. Takrat bo znano, ali je dokumentacija s poglobljeno idejno zasnovo že izdelana, kar bo podlaga za začetek projektiranja, pri čemer mora za projektiranje lokalne infrastrukture poskrbeti občina, državni organi pa morajo definirati, kako bo v prihodnje urejena struga hudournika. Medtem se občina še vedno ukvarja z iskanjem odgovorov na vprašanja tistih, ki so v ujmi izgubili objekte.

Občina trenutno hiti s sanacijo posledic lanske ujme, a zatika se pri denarju.

V Preddvoru trenutno hitijo še s sanacijo posledic lanske ujme. Že marca so imeli pripravljeno vso dokumentacijo za sanacijo in sedaj kot ena redkih občin, ki so bile prizadete v lanski ujmi, že izvajajo sanacijo iz rednega programa, v katerega se uvršča tudi most na Kokri. »Zdaj se naši stroški na rednem planu že približujejo milijonu evrov, država pa ne izplačuje sredstev, in to nam onemogoča pokrivanja skupnih stroškov sanacije,« je opozoril Roblek.