Pred dvema tednoma se je na grebenu Triglava odvijala prava gorska grozljivka. Strašno neurje je zajelo kar 18 planincev, ki so se kljub napovedanim popoldanskim nevihtam mnogo prepozno odpravili na našo najvišjo goro. V dva je neposredno udarila strela, vse druge pa je razmetalo po skalovju. Pravi čudež je, da ni bilo nobenega mrtvega, so po koncu zelo zahtevne in dolgotrajne intervencije opozorili gorski reševalci, potem pa je vse skupaj počasi utonilo v pozabo. Tomo Česen je ogorčen nad ravnanjem novodobnih planincev. FOTO: Leon Vidic Po skorajšnji tragediji so se med gorniki razplamtel...