Po tragediji v Velenju se je oglasil minister Loredan: to je povedal

V sredo zgodaj zjutraj se je v Velenju zgodila tragedija, kot je že dolgo ne pomnijo. V avtomobilu pred velenjskim zdravstvenim domom je umrl 74-letni občan, ki je pred tem dvakrat klical na nujno telefonsko številko 112.

Kot smo poročali, je v sredo okoli 4. ure zjutraj naj bi občan prvič klical, dogovorili so se za obisk ambulante Nujne medicinske pomoči v ZD Velenje. Potarnal naj bi zaradi bolečin, ki naj bi jih najverjetneje povzročili ledvični kamni. Dogovorili so se tudi, da se v ambulanto lahko pripelje sam. Ob 4: 30 je bil po terapiji odpuščen iz ambulante. Okoli pete ure pa je spet klical na 112, ker so se bolečine ponovile, želel si je prevoz v bolnišnico, kamor so ga napotili v dežurni ambulanti. V ambulanti NMP so ocenili, da njegovo stanje ni nujno in so zato prevoz zavrnili, saj, kot je danes pojasnil direktor ZD Velenje Janko Šteharnik, »vozila NMP niso taksi služba za prevoz v bolnišnico«. Če bi nenujnemu pacientu omogočili prevoz z njihovim vozilom, ga vmes ne bi imeli za morebiten nujen primer. »Zadeve so zelo kompleksne,« je težave opisal direktor Šteharnik. Povedal je, da so ugotovili, da so vsi zaposleni ZD Velenje ravnali pravilno: »Verjamemo, da so zaposleni ravnali po protokolih.«

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan se je opravičil družini umrlega v Velenju in jim izrekel iskreno sožalje. »Najprej je potrebno razjasniti, ali gre za sistemsko anomalijo, lokalno posebnost ali strokovno napako, ki bi jo lahko na sistemski ravni preprečili,« je povedal. Poudaril je, da moški ni umrl zaradi posledic prometne nesreče. Zadevo je, po njegovih informacijah, prevzel preiskovalni sodnik, ki preiskuje vse okoliščine tega dogodka.

Loredan je tudi pojasnil podrobnosti poteka dogodkov: umrli je bil v ZD Velenje obravnavan ob 4:30 uri s strani dežurne zdravnice, nato pa je bil napoten domov. Ob 5:08 je spet poklical na 112, kjer so ga preusmerili, da pokliče v urgentno ambulanto, kjer je bil predhodno obravnavan, kamor je poklical ob 5:11. Ekipa NMP je bila obveščena o prometni nesreči nekaj pred 5:30, nato pa takoj odhitela na kraj nesreče. Gospoda so poskušali oživljati. V ZD Velenje so ga prepeljali ob 6:30, tam pa je ostal vse do 9. ure, kar je precej neobičajno, je dejal minister in še, da sta bili obe reševalni vozili v času klicev na voljo.

Kot je znano, je pacient med vožnjo na drugi pregled doživel nesrečo v bližini zdravstvenega doma in pozneje umrl. Kot so danes pojasnili na novinarski konferenci, je po za zdaj neuradnih informacijah pa smrt pacienta ni nastopila zaradi težave, zaradi katere je pacient iskal zdravstveno pomoč. Umrl naj bi namreč zaradi anevrizme, ki ni bila razlog za nočne obiske ambulante in bolečine. »Siceršnje zdravstveno stanje pacienta ni bilo najboljše,« je pojasnil Šteharnik, ki pa opozarja, da uradni rezultati obdukcije in s tem pravi razlog smrti še ni znan.

Minister zahteval izredni nadzor nad delom ZD Velenje

Minister Danijel Bešič Loredan je povedal, da bodo zahtevali interni izredni nadzor v ZD Velenje. »Zanimale nas bodo podrobnosti o primeru preminulega pacienta kot tudi pogostnost klicev v dežurno ambulanto. Po 40 minutah po pregledu je gospod spet poklical na 112, ali se je kdo vprašal, zakaj. Ko bomo izvedeli vse te in druge podrobnosti, se bomo odločili o ustreznih nadaljnjih ukrepih,« pravi Loredan.

Prenova službe NMP je nujna, meni minister

Minister za zdravstvo je opozoril, da je ravno tak primer razlog, da je treba sistem nujne medicinske pomoči prenoviti: »V rokah imam dokument o prenovi NMP, naslednji teden bo zaključen, potem bomo šli v javno razpravo. Potem bomo šli v izdelavo enotne mreže izvajanja nujne medicinske pomoči. Trenutna organizacija ne sledi razvoju stroke, se ne prilagaja resničnim potrebam ljudi, je preveč odprta za napake, manjka ji vizija razvoja in koherentno vodenje.«

Napoveduje, da bi s 1. 1. 2024 želeli uveljaviti nov sistem NMP.