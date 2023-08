Po tornadu in toči še ni konec: tu so že nova opozorila za četrtek in petek

Ob torkovih padavinah so narasle reke zlasti v severovzhodni Sloveniji in na območju Bohinja ter posamezne reke na severnem Primorskem. Reke na teh območjih so dosegle velike pretoke in že upadajo. Zmerno še naraščajo kraške reke na Notranjskem, Dolenjskem in reka Kolpa, pretoki rek na teh območjih so povečini srednji. Vodnatost rek v preostalem delu države je ostala povečini srednja in se počasi zmanjšuje.

Danes in v četrtek dopoldan bodo reke povsod po državi počasi upadale. Vodnatost rek bo povečini srednja, le posamezne reke v vzhodni Sloveniji bodo zadržale velike pretoke.

Vodnatost rek bo v večjem delu države v četrtek in petek velika

V četrtek zvečer in v noči na petek bodo zaradi velike predhodne namočenosti pričele hitro naraščati zlasti reke v severozahodni, severni in vzhodni Sloveniji, ob tem bodo na manjših območjih možna tudi poplavljanja padavinske vode, opozarja ARSO.

V četrtek ARSO s posebno izjavo glede meteoroloških in hidroloških razmer Bolj podrobno bo Agencija za okolje o predvidenih izrednih meteoroloških in hidroloških razmerah in o verjetnih posledicah teh razmer javnosti spregovorila jutri.

Predvidene razmere bodo natančneje opisali predstavniki Agencije za okolje, Geološkega zavoda in Uprave za zaščito in reševanje.

V petek čez dan bodo ob dolgotrajnejših padavinah močneje naraščale tudi reke v preostalih delih države, možna bodo poplavljanja posameznih rek. V četrtek v času plime, se bo morje razlivalo po najbolj izpostavljenih delih obale.