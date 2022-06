»Prvič smo v BIS-programu stali na najvišji stopnički. Naši berniji so dosegli skupno kar 22 nazivov, vrhunsko,« je na svoje pasje otroke, ki so sodelovali na razstavi ob 100-letnici Kinološke zveze Slovenije, ki je potekala konec maja v Lescah, ponosna iz Braslovč v Lokavec pri Ajdovščini priseljena 53-letna Simona Čoha. Od nekdaj povezani z naravo, saj je rasla na kmetiji, ji je bila ljubezen do živali položena v zibelko. Obiskali smo jo na domu, kjer se na vsakem koraku čuti neverjetna ljubezen do psov pasme bernski planšar, v katere se je zaljubila, ko je pred 30 leti videla p...