Po Sloveniji hišne preiskave, med osumljenimi menda Janšev minister

Kriminalisti NPU izvajajo hišne preiskave zaradi spornih poslov z opremo, poroča portal Necenzurirano. Potekale naj bi na 11 naslovih, tudi na zavodu za blagovne rezerve in ministrstvu za gospodarstvo. Preiskovali naj bi posel s podjetjem Geneplanet, ki je dobilo osem milijonov evrov vreden posel za dobavo medicinskih ventilatorjev.



Med osumljenimi naj bi bila po navedbah portala minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek in Andreja Potočnik, članica Počivalškove projektne skupine in nekdanja poslanka SMC, ki je operativno sodelovala pri dogovorih z dobavitelji zaščitne opreme.



Osumljenim naj bi očitali storitev kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev, pri katerem naj bi nastala velika premoženjska škoda. Za to je zagrožena kazen od enega do osem let zapora.



Kriminalistično preiskavo, ki jo usmerja specializirano državno tožilstvo, so začeli že pred dvema mesecema, po oddaji Tarča na Televiziji Slovenija. V njej so objavili zvočni posnetek, na katerem minister Počivalšek od uslužbencev zavoda zahteva, naj podjetju Geneplanet vnaprej nakažejo osem milijonov evrov.